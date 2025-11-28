砲轟遠航前副董「叛賊奸臣」 璩美鳳賠錢了事...高院改判緩刑

璩美鳳挨告誹謗，高院改判緩刑。鏡週刊

時任壹傳媒新聞部總編輯璩美鳳先前在網路媒體發文砲轟遠東航空前副董鄭晴文是「叛賊奸臣」，並指涉鄭的兒子鄭凱仁利用國安局的公職背景，對遠東航空公司背信、侵占，鄭晴文、鄭凱仁父子自訴誹謗，士林地院一審判璩女服刑3月，得易科罰金9萬元，璩上訴，台灣高等法院今改判3月徒刑、緩刑2年，全案定讞。

璩美鳳於2023年10月9日在網路上發表「〔搶救台灣天空 搶救遠東航空3〕遠航判賊鄭晴文利用其子國安局背景是否涉背信侵占罪嫌？」文章，指涉鄭晴文任職遠航期間，侵害公司及員工利益，並把槍口對向兒子，轟他利用國安局要職，對遠航進行不法操作。鄭姓父子提出自訴，告璩美鳳加重誹謗。

廣告 廣告

璩美鳳起初否認犯行，稱有參考遠東航空前董事長張綱維的告訴狀，也有致電給鄭晴文求證，但卻無人接聽，已盡查證義務，之後也有將文章下架。

士林地院審理，認為璩美鳳未經查證義務，發文散播不實言論，且雙方未達成和解，判璩美鳳3月徒刑，得易科罰金9萬元，全案上訴至高等法院審理，高院合議庭審理後指出，審酌璩美鳳於審理期間坦承犯行，其未有犯罪紀錄，上訴後已與鄭晴文與鄭凱仁均達成和解，並給付和解金額完畢，且自訴人也同意給予緩刑宣告，故予宣告緩刑2年，以啟自新。



回到原文

更多鏡報報導

沈慶京1.8億交保再加碼700萬 被控「左手換右手」讓京華城地點土成金

「我讓妳披婚紗」噁男瘋狂迷戀人妻 割機車坐墊、送怪飲料...恐怖跟騷樣樣來

律師聯合會控名律師尤美女掏空1500萬、害揹債2.3億 北檢調查結果出爐