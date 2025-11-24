砲轟"測速照相"密度高到誇張! 藝人陳為民嗆:國恥

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

行車上路，駕駛人都會相當注意測速照相機！日前藝人陳為民，在臉書上開轟，台灣的測速照相密度高到誇張，比軍事基地跟監獄的密度都高，卻沒有民代發聲，更怒嗆是國恥，不過律師也說，其實罰金75%是歸地方政府所有，只有1%是繳給國庫。

大馬路上，車輛依序行駛，駕駛緊緊盯著時速限制，不敢超速，就怕一個不小心，油門踩太大力，會吃上罰單。

就是這張圖，密密麻麻的測速照相機，讓駕駛看了頭皮發麻，藝人陳為民開轟，台灣的測速照相密度高到誇張，比軍事基地跟監獄的密度都高，卻沒有民代發聲，更怒嗆是國恥。網友也直呼，只要某個路段出事，就會應要求裝一支測速、原來是地方政府搶錢。

民眾：「每一個地方都有(測速相機)這個東西的話，感覺心理有壓力啊，大家都會閃啊。」

民眾：「以住家附近來說，有幾支比較熟悉，經過那邊都會特別注意，那可能是外面的人過去，就會不小心就被拍到了。」

台北市交通大隊統計，2024年台北市超速違規路段，第一名是水源快速道路南往北方向，景福匝道口，共開出22551張罰單，連續2年成為的台北市測速王，第二名是環河北路三段、葫蘆街口南往北方向，總共開出19686張罰單，第三名是北安路303號前東西雙向，也開出15，446件超速違規。





律師林智群：「那個（罰金）75%是歸地方政府所有，那24%是歸這個處罰機關，也就是交通裁決所就是監理所，那1%才是繳給國庫，（罰金）其實也是地方政府的主要的財源之一，他們大概1年都可以獲得大概30幾億。」

通常下坡路段，道路寬廣筆直、車流少，行駛在高速公路或隧道等路段，車流量大、光線昏暗、速限突然降低，就容易在不知不覺中超速，駕駛人還是要多注意控制車速，免得荷包失血又抱怨。

