破上古神獸紀錄！唐西奇血屠公牛 湖人喜收二連勝

（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人今（27）日作客芝加哥挑戰公牛，紫金當家球星唐西奇（Luka Doncic）全場爆砍 46 分、11 助攻，不僅帶領球隊以 129 比 118 喜收二連勝，更以 65 場的速度刷新湖人隊史「最速兩千分」紀錄，正式超越「上古神獸」麥肯（George Mikan）。目前湖人以 28 勝 17 敗暫居西區第五，展現出強烈的爭冠氣勢。

圖／洛杉磯湖人今（27）日作客芝加哥挑戰公牛，唐西奇（Luka Doncic）全場爆砍 46 分，帶領球隊以 129 比 118 喜收二連勝，更以 65 場的速度刷新湖人隊史「最速兩千分」紀錄。（翻攝 Los Angeles Lakers X）

唐西奇此役展現極佳的進攻效率，全場 25 投 15 中，外線更有 14 投 8 中的演出。特別是在第三節，當公牛隊將分差縮小至僅剩 1 分時，唐西奇隨即挺身而出接管比賽，單節瘋狂砍下 20 分穩住局面。這也是他職業生涯第 29 次單節得分達 20 分大關，成功追平布克（Devin Booker）並列 NBA 歷史第四。目前唐西奇場均以 33.8 分傲視全聯盟，展現出銳不可擋的得分能量。

根據 NBA 官方統計，唐西奇此戰的火燙表現，讓他成為湖人隊史上繼布萊恩（Kobe Bryant）之後，唯一能達成單場 45 分、10 助攻且投進 5 記以上三分球的球員。除了突破麥肯高掛多年的 75 場最速得分紀錄，他也連續四場比賽得分突破 30 分。他在賽後訪談中幽默提到，總教練雷迪克（JJ Redick）雖然希望他多傳球，但他仍根據對方防守做出攻擊回應，打趣表示教練可能會對他的高出手次數感到生氣。

湖人隊本場比賽團隊發揮極為穩定，全場僅出現 6 次失誤，詹姆斯（LeBron James）挹注 24 分、5 籃板與 3 助攻，替補端八村壘則拿下了 23 分的高效率表現。湖人利用低失誤優勢，在失誤後得分以 23 比 12 領先公牛，成為致勝關鍵之一。反觀公牛隊雖然有懷特（Coby White）貢獻 23 分及吉迪（Josh Giddey）的 19 分，仍無力在主場抵擋紫金軍團的攻勢。

目前湖人隊在西區排名緊追火箭隊，雙方僅存半場勝差。唐西奇近期連續的高分表現，不僅讓他在得分榜領跑，也幫助湖人在近五場比賽中搶下四勝。紫金軍團正處於客場八連戰的征途中，這場勝利無疑為球隊注入強心針。隨著主力球員狀態回升與唐西奇的紀錄突破，湖人如何延續這波連勝氣勢並挑戰西區前四席次，已成為聯盟各界關注的焦點。

An absolute masterclass from Luka! 46 PTS

7 REB

11 AST

8 3PM

15-25 FGM He joins Kobe Bryant as the only players in franchise history to record 45+ PTS, 10+ AST and 5+ 3PM in a single game pic.twitter.com/Qp2lrROrHW — NBA (@NBA) January 27, 2026

