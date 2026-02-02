破中國封鎖！日本宣布首度成功從6000公尺深海取回稀土沉積物

日本宣布深海探測船「地球號」於南鳥島海域深達6000公尺處成功取回含有稀土元素的沉積物。 圖：擷取自維基百科

[Newtalk新聞] 日本政府宣布，深海科學鑽探船「地球號」（Chikyu）在太平洋南鳥島（Minami Torishima）附近專屬經濟區，從約6,000公尺（約20,000英尺）深海底成功取回含有稀土元素的沉積物。這是全球首次在如此極端深度進行深海稀土開採測試，為日本經濟安全與海洋開發帶來重大意義。

此次測試任務由日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）主導的「地球號」執行，該船上個月從清水港出發，前往距離東京約1,950公里東南方的南鳥島周邊海域。日本政府發言人表示，這項成就「在經濟安全與綜合海洋開發方面均具有重大意義」。目前樣本的稀土含量仍在分析中，尚未公布確切數量與濃度。

日本研究，南鳥島周邊海域已知蘊藏豐富稀土泥，估計總量超過1,600萬噸，為全球第三大儲量。其中鏑（dysprosium，用於手機與電動車高強度磁鐵）可供應日本730年需求，釔（yttrium，用於雷射）可供應780年（根據《日經新聞》數據）。這些重稀土元素對電動車、硬碟、風力發電機與導彈等關鍵產業至關重要。

日本長期高度依賴中國供應稀土，中國佔全球稀土開採約三分之二、精煉產量達92%。近期因地緣政治緊張，中國已對日本實施出口限制，此次深海發現被視為戰略突破。國際戰略研究所（IISS）研究員神砂隆宏（Takahiro Kamisuna）指出，若能持續穩定開採，將確保日本關鍵產業的國內供應鏈，並大幅降低對中國的依賴，成為高市早苗政府的重要戰略資產。

南鳥島附近稀土泥最早於2013年前後由東京大學加藤康弘教授團隊等發現，近年估計資源量更趨明確。此次測試為未來大規模商業開採鋪路，預計若成功，2027年起可能擴大每日抽取量。專家強調，深海稀土泥具備低放射性、輕重稀土平衡等優勢，但環境影響與開採技術仍需進一步評估。

此進展反映日本積極追求關鍵礦物供應鏈多元化的努力，在中美地緣競爭加劇背景下，具有重要經濟與戰略意涵。

