破傳聞！王金平答應任國民黨最高顧問 鄭麗文曝缺席餐會內情

鄭麗文中常會發言。

前立法院長王金平日前在高雄舉辦從政50週年感恩餐會，未見國民黨主席鄭麗文出席，引發外界揣測雙方不合，鄭麗文今（24日）在中常會說明原委，並表示已邀請王金平出任黨內最高顧問，王也當場答應，預計明年1月初會到其辦公室完成正式邀請，相關傳聞不攻自破。

鄭麗文今日在國民黨中常會指出，昨日下午在副主席兼秘書長李乾龍陪同下拜會王金平，邀請他出任藍營最高顧問，她表示，王從政半世紀，長期累積深厚人脈與社會威望，希望他能在退而不休這段時間，繼續為國民黨貢獻；鄭也提到，自己過去擔任兩屆不分區立委期間，曾受到王金平諸多提攜，因此養成固定向他請益的習慣。

針對高雄感恩餐會引發的揣測，鄭麗文說明，該活動原本就定位為地方性質，若邀請現任黨主席，勢必擴大為全國性場合，反而違背王金平低調、不鋪張的初衷，由於高雄在地本黨主委為柯志恩負責，王金平當天才會說「代表國民黨是柯志恩，不是鄭麗文」，相關說法才被外界過度解讀。

鄭麗文表示，在提出最高顧問一職的邀請後，王金平已一口答應，預計明年1月初將前往其辦公室完成正式邀請。





