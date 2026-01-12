破億倒數衝刺 《大濛》全台宣傳熱力再升溫

電影《大濛》票房持續攀升，全台正式突破9,000萬元，距離破億里程碑僅一步之遙。隨著口碑持續發酵，劇組與演員勤跑全台戲院，與觀眾面對面交流，截至目前戲院活動場次已累積超過100場，宣傳氣勢驚人。

迎接票房邁向破億關卡，片商宣布本週加碼推出「破億活動」，邀請柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷等演員，與影迷一同倒數重要時刻。本週17日將於西門國賓鉅院舉辦《大濛》簽名會；隔天18日則於大巨蛋秀泰影城舉行網友熱烈敲碗的「炸油條拍照會」，現場更將準備片中出現的油條，呼應柯煒林在電影中的經典台詞「給我五根油條的時間！」讓觀眾重溫《大濛》的關鍵記憶點。

上週末，《大濛》多位演員接力現身戲院活動，包含片中彩蝶歌舞團的9m88、百白，以及片尾驚喜現身的宋芸樺，還有飾演殯儀館人員的蕭東意，為即將到來的破億時刻提前暖身。剛自美國返台的宋芸樺，返台後第一件事便是加入跑場行列，她在片中飾演阿月成年後（潘麗麗 飾）的女兒劉念雲，並分享：「我前幾天才剛回台，第一件事情就是來看《大濛》。」

導演陳玉勳也透露，當初邀請宋芸樺演出時，曾擔心角色篇幅不多會被婉拒，沒想到對方一口答應，更打趣封她為「破億神獸」，直言：「有她在，票房就會很好！」

9m88 則表示：「能夠一起迎接破億，對我們來說真的很重要。」此外，日本知名導演鈴木龍也來台觀賞《大濛》，結束自身宣傳活動時大喊片中經典台詞「走囉！」，趣味一幕迅速在社群引發討論。

陳玉勳表示，若《大濛》能順利破億，意義不僅止於票房數字，更代表未來將有更多人願意投入拍攝台灣的歷史故事，「這是一個很重要、也很大的願望。」