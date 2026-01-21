破億國片接力跑 「大航海計畫」助攻3強片衝國際

台灣電影票房熱潮持續升溫，繼去年《角頭－鬥陣欸》、《96分鐘》、《泥娃娃》等作品接連破億後，《陽光女子合唱團》也在20日正式宣布票房突破新台幣億元，成為今年首部破億國片。文化部今天(21日)再順勢公布「大航海計畫」長片輔導金國際旗艦組首波名單，共3部作品入選，為台灣電影邁向國際再添動能。

文化部指出，2025年整體國片總票房達新台幣9.46億元，較前一年大幅成長2.71億元，顯示疫後國片市場逐步回溫。文化部長李遠表示，台灣電影人一向樂觀且有韌性，即使曾歷經長年低潮與疫情衝擊，仍持續創作、不曾退場，才能累積出一部部叫好又叫座的作品。

李遠指出，文化部透過劇本開發、長短片輔導、行銷與映演獎勵等「一條龍」政策協助產業培養人才、提升製作能量並拓展市場。去年搭配「國片起飛」、「國片億起來」造勢與文化幣加碼，成功推升國片市佔率至11.75%，文化幣也貢獻近億元票房。

放眼新的一年，《大濛》即將踏入億元門檻、《冠軍之路》可望刷新紀錄片票房紀錄，一直到過年的《功夫》、《雙囍》等兩部強檔賀歲片，在台灣電影人的堅持、民間的挹注及政府的「一條龍」政策支持下，李遠相信國片一定會締造疫情後少見的榮景。

為進一步推動國片走向國際，文化部去年啟動「大航海計畫」，從故事開發到長片製作全面導入國際合作思維。文化部表示，今年首波入選的3部作品題材多元、企圖心十足，包括冒險動作喜劇《瘋子蝦夫》、描繪雕塑家黃土水人生情感的《甘露水》，以及以台灣民間傳說打造英雄宇宙的《變形者集結：虎姑婆》，展現台灣電影結合國際資源、放眼全球市場的能量與野心。(編輯：許嘉芫)