破億熱銷再升級！台北福華2026外帶百道年菜登場 早鳥9折、小分量更貼心

台北福華2026外帶年菜11月27日開賣，5大餐廳近百道佳餚一次帶回家，還有早鳥9折優惠。（台北福華大飯店供圖）

延續去年外帶年菜與除夕圍爐雙雙突破億元的熱銷佳績，台北福華大飯店宣布 2026年外帶年菜，將在11月27日正式開賣。今年一次集結館內5大餐廳、推出近百道佳餚，從江浙、粵式、台味到南洋料理與素食通通有，尤其強化4到6人份的精巧套餐滿足小家庭，12月31日前預購即享早鳥9折優惠。

以細火慢功見長的江浙館「江南春」，今年依舊帶來老饕必搶的經典年味。年銷近2,000隻、連續10年熱銷的「紹興醉雞腿」再度回歸。8人份「鴻運套餐」與4人份「賜福套餐」皆收錄鎮店名菜「東坡肉花膠烏參」，以老母雞與金華火腿慢熬的濃郁醬汁，把烏參與頂級花膠慢煨入味，搭配入口即化的東坡肉，是能成為餐桌主角的重量級佳餚。

廣告 廣告

「江南春」的「賜福套餐」是專為小家庭量身打造的4人份年菜，招牌菜東坡肉花膠烏參也納入菜單中。（9,588元／套，台北福華大飯店供圖）

粵菜館「珍珠坊」主推6人份「高陞套餐」，集結福祿壽五福大拼盤、蒜香樹子蒸龍蝦、清蒸龍虎斑、八珍燴腿庫等8大料理，完整呈現粵式年菜的奢華海味。招牌伴手禮「步步高升吉祥禮盒」以港式臘味蘿蔔糕與紅豆蜜年糕組成，油煎或清蒸皆香氣濃郁。

「珍珠坊」的「高陞套餐」內含福祿壽五福大拼盤、蒜香樹子蒸龍蝦、御品珍膳干貝燉雞、清蒸龍虎斑、珍鮑扒花菇等8道菜餚。（1,6888元／套，台北福華大飯店供圖）

台菜名店「蓬萊邨」，今年以永續精神為核心，6人份「富貴套餐」包含台式五福拼盤、鮮蝦麻油嫩雞飯及鹹冬瓜蒸紅條，以當季食材取代過往易造成生態負擔的食材料理。今年最受矚目的亮點為首度推出的4人份「素食套餐」，其中由松子素鵝、梅漬百香果、蟲草川耳與椒麻腐竹拼成的「四喜拼盤」，酸甜細緻兼具永續與創意，以多層蔬材堆疊成的「素佛跳牆」，更展現層次豐富的節慶儀式感。

「蓬萊邨」首度推出「素食套餐」，鼓勵消費者在年節期間吃得清爽無負擔。（6,888元／套，台北福華大飯店供圖）

主打南洋風味的「麗香苑」，今年則帶來異國節慶氛圍，4人份「吉利套餐」集結馬來西亞過年必吃的仁當烤全雞，新加坡節慶常見的香蒜鮑魚牛奶排骨湯與金沙奶油龍蝦，以濃郁香料堆疊出充滿年節氛圍的華麗風味。

「麗香苑」主打南洋風味年菜，仁當烤全雞是馬來西亞人在過年時必吃的傳統料理。（9,588元／套，台北福華大飯店供圖）

甜品部分，「點心坊」推出兩款精緻禮盒，「迎春納福牛軋糖禮盒」以新品碧螺春果仁牛軋糖提升香氣層次，「法式禮盒」則收錄多款質感點心，包括紅絲絨紅心芭樂蛋糕、焦糖海鹽無花果蛋糕、布烈塔尼金棗與法式堅果塔等。

「點心坊」的法式禮盒內有5款精緻點心，是年節期間送禮自用兩相宜的好選擇。（1,000元／套，台北福華大飯店供圖）

這些外帶年菜、甜品，從11月27日到明年2月12日開放預訂，年底前完成付款即可享9折早鳥折扣。

Info

台北福華大飯店

外帶年菜預購專線：02-2326-7423

年菜訂購網站



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／永和隱藏版老母雞湯火鍋「肉浪」！必點酥脆麻油炸蛋來拌飯

正男報食事／立冬進補吃這鍋！社子「侯薑母鴨」全米酒燒煮甘甜超暖身

正男報食事／刁民酸菜魚推單人冷凍包！搭永和周家大陳年糕一秒變神級宵夜