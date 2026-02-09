破億票房女星太辣了！李國毅、邵雨薇激吻完又跟施柏宇打架

【緯來新聞網】李國毅、邵雨薇、施柏宇在《微醺大飯店1980s》組成「飯店三劍客」，其中以《泥娃娃》成為破億票房鬼后的蔡思韵，為貼合角色背景，特別調整語調、加重港式腔調，並在劇中挑戰走秀與演唱橋段，展現巨星風采。

蔡思韵展現巨星風采。（圖／一念電影提供）

《微醺大飯店1980s》今（９日）正式釋出前導預告與海報，本劇由高珈琳、徐志怡擔任聯合製作人，金鐘獎編劇吳洛纓操刀、導演洪子鵬執導，集結李國毅、邵雨薇、施柏宇、蔡思韵、黑嘉嘉、李沐、王碩瀚等演員，將劇場的核心魅力轉化為跨越時空的動人故事。



李國毅飾演繼承「微醺大飯店」家業的總經理「葉浩軍」，性格理性且壓抑，劇中面臨極大挑戰，除了跟邵雨薇有激吻戲，還與施柏宇有肢體打鬥，情感張力在理性面具下層層堆疊，他直呼：「真的太辛苦但是又太過癮！」



飾演副總「劉曉萍」的邵雨薇，則挑戰從記者轉向隱姓埋名的第二人生，身處政治氛圍緊張的年代，因為跟家人的理念衝突身陷掙扎，一句「我們每天都在懸崖邊上跳舞，我指望什麼未來？」道盡角色內心的迷惘與堅持。



施柏宇在飯店擔任經理的，則飾演具跑船經歷、直率帶點浪漫的「魏仕倫」，並同時晉升當「爺爺」，跟黑嘉嘉飾演年齡相仿「祖孫」，兩人在黑嘉嘉穿越後相遇。施柏宇笑稱黑嘉嘉戲裡戲外都給他一種「很會頂嘴的孫女感」，這種跨時空的互動反差，成為串起故事的重要關鍵。

邵雨薇（左）和李國毅上演複雜情感糾葛。（圖／一念電影提供）

黑嘉嘉除了預告造型有所突破，更在導演引導下，精確演繹出這個串聯1980年代與現代的核心人物。蔡思韵和王碩瀚有很多對手戲，為呈現鋼琴演出情節，他特別練習親自上陣演奏，不好意思笑說：「只能對手替老師很抱歉，讓他休息了一整天。」談到首次與蔡思韵合作，王碩瀚形容拍攝過程充滿安全感，「思韵有種姐姐照顧人的感覺」。



而李沐飾演的「春子」，幾乎以台語演出，開拍前劇組幫忙安排眾多課程，除了台語課、肢體課，因戲裡還得吹口琴，也上了口琴課，直呼「角色難度也太高」。劇中她飾演歷經日治時期、走過時代更迭的女性，從過去穿越到未來，除了精神上的衝擊，還有情感上的困惑。



此外，《微醺大飯店1980s》今同步曝光海報，由設計師方序中與山姆打造，以插畫風格揉合飯店建築與音樂節奏，將酒杯、領結、樂器與三位主演藏入畫面，邀觀眾拼湊八〇年代的劇情線索。

