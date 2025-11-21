破億蔥抓餅番外篇／ 無心插柳拿到節電獎 還跟台積電同桌領獎讓他小害羞

陳冠霖笑說，自己因為高標蓋廠意外成綠電先知，2021年還跟台積電等同桌領節能減碳獎。

龍豪食品的廠房起初設立於陳冠霖父親在苗栗後龍自蓋的透天厝車庫中，陳冠霖接班後誓言要蓋一座高標的食品廠，並在他27、8歲時，自己大膽貸款七千萬，興建占地300坪面積達800坪的廠房。這座他口中「用盡所有力氣」蓋的廠，曾獲經濟部節能標竿獎銀獎，陳冠霖回憶，領獎時他還跟台積電、友達、日月光等超級大廠坐同桌，讓他有點不好意思。

龍豪食品得節能減碳銀獎，不少人誇總經理陳冠霖厲害，多年前蓋廠時就超前佈署導入綠電，他笑說，其實他是無心插柳柳成蔭，當初只是單純想省電。

跟超級大廠並列領獎

「當初蓋廠時，所有燈具都選LED燈及變頻電器，還有控制水溫系統。」回想領獎時，陳冠霖笑說，全場只有龍豪食品一家是中小企業，其他都是大名鼎鼎的上市櫃公司，「我還跟台積電、日月光、友達等超級科技大廠坐同桌。」他記得主辦單位在現場特別為每家公司打造立牌，展示各家節能減碳量，「放眼望去，我們的就少少的，一年好像是26公噸，人家台積電他們好像都是幾千萬噸…我都有點不好意思了。」

廣告 廣告

陳冠霖27歲貸款七千萬、參考數百間國內外食品大廠以最高標準蓋廠。（龍豪食品提供）

超前佈署意外成先知

龍豪食品全廠都用LED燈具，還分區設計不同亮度，達到節能效益。

不過，以食品廠來說，龍豪的確走在很前面，不僅廠房全區使用高效率LED燈具，照度方面還採分區設計；在新廠建造時也捨棄一般食品廠經常使用的氣冷式冷凍冷藏庫，改採用更為節能的水冷式冷凍冷藏庫。另外，為了達到食品廠高衛生標準，在新廠規劃時，就導入全廠區雙層防火隔熱材質外牆，可以改善傳統鐵皮廠房隔熱效果不佳，容易造成產品變質的問題，同時也大幅減少空調耗能。陳冠霖回憶，當初經濟部派出11位評審來訪廠，每個評審負責不同區域，都異口同聲說：你們真的每個環節都好省電！」也難怪經濟部給予得獎鼓勵。

更多鏡週刊報導

頭家第一份工／賣朋友保險會讓關係變味？被學長扣繳憑單吸引入行賺很多後還是不做

破億蔥抓餅1／為了讓父母破鏡重圓 他不做白領回家救廠