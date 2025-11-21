破億蔥抓餅1／為了讓父母破鏡重圓 他不做白領回家救廠

陳冠霖24歲回家接班，把瀕臨倒閉的小食品廠，一路推上蔥抓餅市占前五大廠，拉亞、Q burger等知名連鎖早餐店都是其客戶。

在台灣冷凍食品市場裡，龍豪食品是一匹黑馬。蔥抓餅不僅打進全台5大早餐連鎖、月產逾200萬片，更以自有品牌「派脆刻」外銷多國。

堪稱「台灣早餐店軍火庫」的龍豪從苗栗後龍市場小攤車起家，二代獨子陳冠霖在最混亂時回家接班。當時父母經營的食品小廠因導入自動化設備陷入財務危機、工廠1個月僅開8天，也讓父母關係決裂。陳冠霖從小經歷家裡大起大落，嚮往穩定的白領生活，卻為了讓家重新團聚而接下爛攤子。他從一台打單機、20個客戶起步，用十多年把龍豪推上全台蔥抓餅皮前5大廠。龍豪的slogan是「簡單做好一塊餅」，憑藉的卻是最不簡單的韌性。

明明是蔥抓餅、蔥油餅廠，位於苗栗後龍的龍豪食品，800坪自動化廠房明亮乾淨到不可思議，沒有半點油汙感。全身標準隔離服的龍豪總經理陳冠霖說：「我們的自有品牌『派脆刻』蔥油餅，最近成功打入好市多。好市多對食品廠要求非常高標，各種檢驗可能高達四百多項，細到連我都覺得誇張。」

明亮乾淨的自動化食品廠，月產逾200萬片蔥抓餅，重要環節仍需人力盯守。

多元研發賣進好市多與海外

消費者買回家，簡單就能煎出層次分明、口感香酥的蔥抓餅。

廠內正在運作的包餡機，將攪拌均勻的細碎青蔥自動包入一顆顆漂亮麵糰中。包餡機每天都有不同排程，今天包青蔥，明天可能是紅豆、芋頭。「就連一個原味抓餅，我們可能都有10種配方。有的通路要蒜多，有的要紅蔥多，供應給有機店的則不要加味素。」陳冠霖邊帶我們參觀邊介紹。

陳冠霖（左）與擔任他特助的太太Sandy（右）常親試新品，2人笑說職業傷害就是會變胖。陳冠霖曾胖到88公斤，最近才減肥成功。

2001年從路邊攤車起家的龍豪食品，蔥抓餅市占已名列全台前5大，客戶包括5大連鎖早餐，月產逾200萬片，「我們可以說是『台灣早餐店的軍火庫』。」5年前創立的自有品牌「派脆刻」，不只遍及全台量販店，還外銷香港、日本、澳洲、美國等，去年營收破億元。

龍豪食品是從陳冠霖媽媽謝佳芸在後龍市場擺的蔥抓餅小攤車起家。（龍豪食品提供）

不想接班曾逃美當救生員

龍豪總部一角還留有早期抓餅時代「1年做好一張餅」口號，陳冠霖說：「這十幾年來，我們多了十幾種產品。很早就開始走向多元研發。現在slogan是『簡單做好一塊餅』。」消費者買回家能簡單煎出美味的餅，但陳冠霖研發總挑戰難度，一款紅糖Q粑歷經20個月研發才成功，攻進連鎖餐廳。

歷經14次研發才成功的紅糖Q粑，已賣進起家雞、六扇門等連鎖餐廳。

手上客戶如此響亮，陳冠霖笑說：「二代接班沒有捷徑，只有交出成績單，才能讓父母放心。」其實他接手時，爸媽的小食品廠剩下不到20個客戶，工廠每月只生產8天，「就是接了一個瀕臨倒閉的爛攤子。」他苦笑透露，自己從小就討厭家裡的蔥味、油味，從未想過接班，大學一畢業就逃到美國當救生員，打工度假去。

