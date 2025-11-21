破億蔥抓餅2／自動化機器真的比較好？蔥抓餅名攤差點被機器搞垮

陳冠霖24歲回家接手父母的小食品廠，從一個月只生產8天，隔年做到營收翻倍成長。

從市場小攤車發跡的龍豪食品，風光背後其實歷經多次家道沉浮。二代接班人陳冠霖從小看著父母為生計爭吵、為周轉奔波，一心嚮往遠離混亂的白領生活。沒想到，父母因自動化投資失利走向離婚，工廠瀕臨崩盤，他最終決定放下自己想要到的生活方式回家救場。

「我家經歷過好幾次大起大落。我爸最早做營造業，靠借貸買各種挖土機從不手軟，利息滾到最後，每天跑三點半…」陳冠霖是苗栗後龍人，媽媽為補貼家用，先加盟紅豆餅，在後龍市場擺攤，後來跟朋友學做餅皮，改成早上賣蔥抓餅、下午賣紅豆餅。陳冠霖則是媽媽的小跟班，一放學就去市場幫忙，回到家還幫媽媽洗所有器具。

早年攤車時期，青蔥都是陳冠霖的媽媽親自挑選清洗。（龍豪食品提供）

母市場擺攤成小名店

「我媽是很純樸的人，做生意按部就班，人家怎麼教，她就怎麼做，不會偷工減料。」陳冠霖回憶，媽媽的蔥抓餅生意很好，一個上午三小時可以賣兩百片，「後來弄了發財車，請了兩、三個人在後面擀皮，算是市場裡的小名店。我爸營造生意一直不穩定，就乾脆收掉來幫我媽做，並開始轉作批發。」小攤車於是發展成家庭式工廠。

陳冠霖大學參加國際志工團多次帶物資深入泰柬，曾獲傑青獎。辦公室還擺著領獎時與前總統馬英九的合照。

陳冠霖是獨子，大學念勤益科大，在校就是風雲人物，當過學生會長，並多次隨國際志工團帶物資飛泰北柬埔寨做服務，曾獲傑青獎肯定。在校的漂亮經歷，讓他還沒退伍就有三間公司等他。

自動化失利釀父母離婚

「我從小看父母為打拚事業爭吵不斷，動不動就要周轉調錢，生活紛紛擾擾很不平靜，我大學開始就眼不見為淨，一心嚮往白領上班族的平穩生活。」退伍後，他進到三商美邦人壽當了五個月保險業務員。

陳冠霖說，如何將青蔥餡料口感保鮮並均勻包入餅皮中是關鍵。

「爸媽的小食品廠也曾有過巔峰，我記得看過報表，一個月營業額有兩百多萬元，後來是因為自動化這件事情，讓我們家再次兵敗如山倒。」他分析原因，除了因為自動化需要花很多錢換設備之外，新設備來，配方比例卻沒跟著調整，「口感跑掉了。」因為生意不好，父母吵得更凶，「當時他們已經簽字離婚，我媽都搬出去了。」不捨母親的陳冠霖決定回家接手，並把媽媽拉回來一起做。

食品小白從逐一跑客戶開始

芋頭煎餅口感香酥、用料紮實，外銷至日本。

「我回家時，工廠一個月已只開8天，月營收剩6、70萬元，坦白說，就是快倒閉了，我從一個白板，一台打單機這樣開始。我爸帶我跑第一個客戶時，我們大吵架，所以他只帶了我兩個月就不太管事了。」當時24歲的他，是食品業小白，從零學起。他逐一跑客戶，「知道他們覺得哪些地方不OK，就趕快回來改，譬如蔥抓餅的蔥不均勻，回來就想辦法調蔥，餅皮放點料就變得跟石頭一樣乾，就趕快調麵…總之頭痛醫頭、腳痛醫腳。」並開始建立公司的組織架構，「以前我爸之下就都是基層員工，沒有中間主管，大家連週日要不要加班都要問我爸。」

