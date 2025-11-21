破億蔥抓餅3／曾被退貨百萬片 蔥油餅通過400項檢驗終於賣進好市多
父母創業失利後接下瀕死工廠、在食安風暴中硬撐度過百萬片退貨危機、當年接班時才24歲的陳冠霖，一路靠著韌性帶領龍豪食品走上軌道。然而，把公司救活之後更大的挑戰才真正開始：蓋新廠、拓海外、帶領團隊；一度讓他在疫情後陷入嚴重倦怠。直到重返學習現場，他才找回事業熱情。如今，龍豪食品廠通過好市多400多項檢驗，蔥油餅將上架。他也再次準備啟動下一座新廠，並為自有品牌「派脆刻」訂下十年成為真正大咖的目標。
陳冠霖24歲就回家接班。他一個食品業小白從零學起，除了改善品質、建立組織架構之外，最重要是要拓展生意，「我爸以前土法煉鋼，他教我在路上看到冷凍食品車就趕快記下名字、電話。他以前就是這樣帶個鍋子自己上門推銷、去煎餅給他們看。」陳冠霖的第一大單，則是發揮大學建立的人脈實力，寄email到各大校園推團購，「經常都有十萬片的量。其實在低谷的好處就是亂做都會成長。」他笑說。
蔥發酸被退十萬片後隔年更慘
陳冠霖接班第一年營收就翻倍，好不容易有點成就感，卻連遭重擊。先是因為蔥發酸，被退貨10萬片，「員工不熟自動化機器，一直不斷重作，導致新蔥舊蔥混在一起。」但真正的危機是隔年遇到食用油風暴。
「台灣就那幾大豬油廠，說沒用到是騙人的。」那次事件，被退了100多萬片，「只能認賠。我一個月沒睡好覺，也很怕接電話，因為都是打來罵的。我們那時候冰庫不夠大，退回來的貨全都放在我家露天空地上，也不能銷毀；放了一個多月後，政府才請垃圾車來載走，他們要帶回去檢驗追蹤。」整個混亂的狀態考驗陳冠霖的抗壓力，「要生產要補貨，這樣來來回回，就硬撐下去。」也因為食安問題，陳冠霖跟同仁承諾一定要成為合法高標的食品廠。
啥都不懂敢貸七千萬蓋高標廠
27歲時，陳冠霖決定買地蓋廠，結果從初估1千500萬元預算，一路加到7千萬元。「我爸媽完全沒有幫忙，我自己去銀行貸款。」回想起來，陳冠霖也覺得自己膽子大，「我連一平方公尺有多大都不知道，從買地到找建築師、結構技師，一點一點自己去學、去摸索，參考了上百個國外食品廠。」
陳冠霖花了5年讓龍豪步上軌道，營收連年翻倍成長，2018年新廠落成、2020年創新品牌「派脆刻」，國內外到處參展，積極擴展海外市場。他也曾因領導作風強勢，進行了長達10年的自我學習，「我上了大量心理課、溝通課、企管課，學費累積超過500萬元了吧。」
曾陷倦怠低谷靠學習重燃動力
但一直緊繃的橡皮筋總有彈性疲乏的一天，陳冠霖坦言，疫後這兩年，他進入嚴重倦怠，「業績成長也趨緩，主要是我有點不太想動了。我覺得大概是蓋廠時，已經用盡我全身力氣了…」陳冠霖曾長達半年時間完全不想進公司，「一個上午就開車在路上閒晃。」
不想進公司，便再去念書，陳冠霖到政大EMBA進修，「我接觸到很多更優秀且樂在其中的創業家，也打開了新視野。」重燃對事業的熱情，陳冠霖邊感性說：「這十多年來，錢賺多賺少是其次，能一家和樂在一起，就是一個里程碑吧。」邊遙指遠方，「我們又準備蓋新廠了，雖然代工還是比品牌獲利穩定，但我還是會堅持，希望十年後派脆刻是一個真正的大咖！」
