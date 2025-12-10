破兆國防特別預算 王鴻薇：審計部應設專門監督小組

王鴻薇籲審計部設軍購特別預算專門監督小組。資料照 李政龍攝



審計部為了修組織法，今（10日）赴立法院接受質詢，國民黨立委王鴻薇指出，審計部是負責監督預算執行的重要機關，針對近年來國防特別預算中採購延宕、編列浮濫、金額龐大情形，建請審計部應該成立專門監督機制或小組，以查核國防特別預算執行。

王鴻薇指出，受到國人最關心的F-16V戰機採購特別預算，預算支用率在目前分配預算中已經達84.2%，但是現在卻只辦出廠典禮、1架未到；近年非常熱門的無人機採購計畫，至今年10月31日止，預算支用率幾乎都未達60%，最高僅10%，不少甚至不到1%，但是行政院提出的強化防衛韌性特別預算案卻仍然要採購無人機。尤其蔡英文、賴清德兩任總統任內的特別預算，加起來高達1兆8423億，這都是政府舉債來支應。

王鴻薇提到，審計部是監督預算執行狀況的重要機關，審計長陳瑞敏也回應在針對F-16V戰機的採購執行上有成立查核小組，要求國防部針對延宕狀況延後付款370多億元的經費。審計長也會針對國防預算成立查核小組，稽查國防預算執行狀況，對此王鴻薇也支持與肯定。

王鴻薇認為，政府常借用某項特別事件，讓立法院快速審議通過特別預算，因此過去有學者說國防預算特別好過、特別好混、特別好用、特別好騙，尤其國防預算金額又特別龐大。因此審計部應該有專門監督機制或監察小組查核國防特別預算執行，才能避免成效不彰、採購延宕、資源浪費的狀況不斷發生，實際達成特別預算的需求。

