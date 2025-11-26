破兆軍事特別預算有這7大重點項目！顧立雄：可創逾9萬工作機會

賴總統今午間召開記者會宣布8年1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，國防部長立雄也接續說明軍購預算的7大方向，包括精準火砲、遠距精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具與反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR（先進指揮管制）系統，以及台美共同研發及採購之裝備系統。全案預估可創造超過4000億元產值，並帶來9萬名以上的工作機會。

「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」預計分8年匡列1兆2500億元，自2026年起執行至2033年止。國防部長顧立雄也在總統府記者會上進一步說明，編列的目的在於爭取預算一次性的挹注，確保資源穩定集中、加速籌獲所需的戰力。國防部強調，將以最嚴謹的態度來編列與執行特別預算，在國會的監督下，持續捍衛國土家園。

而籌獲的項目部分，顧立雄表示，包括有「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助及C5ISR系統」、「台美共同研發之採購裝備系統」等大7項。

有關引進高科技與AI加速擊殺鏈部分，顧立雄進一步說明，規劃引進戰場決策系統、導入人工智慧，結合預警情資，精進聯合情監偵，提升聯戰效能，同時籌獲各類型的無人載具、遠程武器、精準彈藥，整合情監偵載台以加速擊殺鏈。

顧立雄指出，本次預算規劃具備3大特色及7大目標，以建立可以應對當面威脅的現代化國軍。在3特色方面包含，涵蓋建構重層防衛體系，打造台灣之盾；引進高科技與AI加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非紅供應鏈。

7大目標則包含第一「打造空中重層攔截網」，規劃籌獲各類型的防空飛彈及反彈道飛彈，以打造多層次整合式的防空系統、提升攔截率，並協同現有的愛國者飛彈，提高攔截空層與擴大防護區，並可攔截遠程的變軌導彈。

第二「強化指管與決策輔助」，規劃升級指管通資電偵（C5ISR）系統，優先整合數位化指管、強化戰場覺知，更憑藉數位通訊與網路傳輸，形成網路化指揮與管制系統，達到共享戰場情資、形成共同作戰圖像。其次規劃籌獲 AI 人工智慧戰場輔助情報決策模組，導入人工智慧分析、及時預測動態威脅，提供指揮官戰場的圖像及建議，來進行快速決策。

第三「建立多層次削弱的能力」，規劃籌獲精準火砲，可結合現有的各式火砲遂行灘岸火殲及縱深作戰之精準火力支援；此外，期望藉由導入高科技裝備可節省兵力，卻能夠打得更遠、更準。再來就是規劃籌獲單兵式及車載式的反裝甲飛彈，運用其高效穿甲的能力可擊毀各類的戰甲車。

第四「強化遠程精準打擊能力」，規劃籌獲精準飛彈火箭，可有效精準打擊、反制敵的遠程火力，並執行跨區的火力增援、阻敵登島企圖。

第五「強化作戰韌性」，規劃籌獲情偵無人機，具遠距的情偵能力、發揮提早預警，也具備通訊中繼的能力，確保通訊指管韌性。另外，籌獲攻擊無人機、無人艇，具備小型匿蹤、高效性能，可提升不對稱戰力，更可以發揮急襲擊打、縮短作戰反應時間。另一方面，規劃籌獲機動阻絕器材，可快速布設強韌的阻絕，有效阻敵機動，同時節約布設的兵力、增加用兵彈性。

第六「提升軍備量能」，規劃增加軍備產能與戰備彈藥的囤儲，擴充產線、降低外購比例，且增加戰備存量、強化防衛韌性。另外藉台美共同研發及採購合作，加速獲得國軍迫切需要的武器與彈藥，並導入新興軍事科技，提升作戰能力。

第七「國防要能帶動經濟效益」，本次特別預算投資，預估可創造超過4000億元的產值，並帶來9萬名以上的工作機會，能讓我們在守護台灣安全的同時，推動國家經濟發展，並打造「非紅供應鏈」。

綜合先前外界推估，不對稱戰力特別預算細項很可能包含，原訂欲售台而未成的M109A7自走砲、整合防空技術的台灣之盾、各式監偵或打擊無人機、單兵反裝甲武器，以及在今年國防展公布之中科院與美商合作之企劃彈藥等。另外，整合空防、輔助台灣之盾的IBCS系統也不排除在特別預算清單中；至於在C5ISR指管系統方面，不確定是否是在既有的「銳指系統」上做延伸，還是重新開發。

