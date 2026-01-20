破冰之旅！請益邱莉莉 陳亭妃：台南要贏 議員全壘打

將代表民進黨參選下屆台南市長的陳亭妃，12日上午至市議會拜會，進行「破冰之旅」。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

將代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃，在多位支持的議員陪同下，20日上午前往市議會拜會議長邱莉莉，10多位民進黨團成員也在場陪同，雙方首度進行「破冰之旅」，這場會面採閉門會議；陳亭妃強調，民進黨要大團結，目標為「台南要贏、議員一定要全壘打」。

陳亭妃在支持的議員陪同下，至議會拜會，議長邱莉莉親自接待，一見面時，邱莉莉直說「市長恭喜」，陳亭妃則熱情摟肩，在場也有10數位議員陪同。

拜會前，陳亭妃表示，此次特地前往請益，15日結果出爐時，她也一一致電和民進黨議員拜託和拜會，會親自傾聽，了解其想法，下週也將拜訪市長黃偉哲並和民進黨團總召李宗翰相約，希望正式拜會黨團，尋求支持和意見；她指出，其實在許多場合已經和黃偉哲會面，不會有外界所謂的狀況，目標就是「台南要贏、議員一定要全壘打」。

對於這場拜會，陳亭妃說，這是好的開始，重申黨內沒有溝通問題；立委林俊憲子弟兵、議員蔡筱薇強調，沒有預測立場，會建立暢通溝通管道。

市長初選時，黨內和無黨籍25位議員表態挺林俊憲，另有多位挺陳，雙方各自「排排站」，甚至出現攻訐話語，如今定於一尊，陳亭妃也放下身段，低頭彎腰，希望扮演「桶箍」角色，大團結民進黨。