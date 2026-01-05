破冰宋偉恩後無預警現身 吳念軒「完全沒說」節目碰頭

【緯來新聞網】洪都拉斯、鍾瑶、吳念軒、鄭茵聲等在推理實境節目《百分之一相對論》第一單元「月明村的虎靈傳說」上集中擔任關鍵劇情推進角色（NPC），吳念軒以村長的兒子「小宇」一角出現在探員面前，還表演了一段「虎靈傳說」的舞蹈，掀開面具前還無預警嚇了宋偉恩一大跳，本來被傳撕破臉的兩位盡釋前嫌，當吳念軒把面具打開時，宋偉恩原本緊繃的表情和心情都瞬間釋放，「我跟他這麼熟，他都沒有跟我提過要來上我們節目。」

吳念軒掀開面具前還無預警嚇了宋偉恩一大跳。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

廣告 廣告

鍾瑶也以「古大姐」的身分在節目中出現，探員陳漢典還開玩笑說「你剛划完船回來啊？」當洪都拉斯以村長嚴肅現身時，探員們個個笑到不行，沒想到被村長大罵「沒禮貌」，讓氣氛又瞬間凝結進入劇情，陳漢典真情流露表示「村長來我壓力好大！」讓節目不斷在沉浸式體驗和出戲間來回，製造出意外的「笑果」。



解謎時讓探員嚇最大一跳的環節便是破解關卡後，櫃子門打開，門後竟然藏著一個真人小孩，讓膽小的探員梁以辰驚聲尖叫，還表示不敢相信劇組居然把一個孩子藏在櫃子裡，昨日直播時，也有不少觀眾好奇「小孩在裡頭關了多久？」導演郭方儒特別為觀眾解說「其實那個櫃子有暗門，小孩可以爬進爬出，也有特別設計過他被關著的那間房間是比較晚被探員開始解謎的，因此小孩大概在櫃子裡的時間是1小時以內，且保持良好的通風，也有工作人員隨時確保他的安全。」對此探員本本跟潘君侖都表示「我們的NPC真的很厲害！」

吳念軒無預警現身節目嚇歪宋偉恩。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

首集劇情發展讓探員們印象非常深刻，由鄭茵聲詮釋村長的秘書「心玥」一角，在節目中是不斷給予探員關鍵提示，但她出現兩次，第二次碰面卻向探員自我介紹又說他們第一次見面，讓探員一頭霧水，甚至說「別相信任何人」，讓探員們毛骨悚然，並開始推測每一次在節目中遇見的每個角色是否都有可能是月明村裡所謂的「虎靈」，也就是俗稱的「虎姑婆」假扮，不過洪都拉斯飾演的村長和兒子一直爭執、一直隱藏一些關於這個村子的秘密，還有種種疑問沒有被揭開。導演郭方儒在直播時賣了關子「下一集開始，劇情會有很大的轉變跟突破。」

洪都拉斯以村長嚴肅現身時，探員們個個笑到不行，沒想到被村長大罵「沒禮貌」，讓氣氛又瞬間凝結進入劇情。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

實境節目《百分之一相對論》的背景故事設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。探員們將一起闖過第一季的3個時空亂流，單元角色將邀請到來自影視界的金獎實力派演員群。節目將於每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV、Hami Video，1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

更多緯來新聞網報導

林宥嘉罕提家務事！曝至親罹癌救回一命 雙寶寵爸溫馨彩蛋曝光

獨／孫生稱給了65萬遭設局 他被爆是仙人跳主謀現身喊冤