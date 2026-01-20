破冰未成？ 挺憲派議員：未連署切割郭信良 陳亭妃：尊重

台南市 / 綜合報導

憲妃大戰後，立委陳亭妃贏得初選，20日她主動邀集，挺憲派議員們，齊聚台南市議會議長室，爭取支持，議長邱莉莉更熱情以「市長」稱呼，沒想到歷經45分鐘閉門會談後，挺憲派議員們卻面有難色，表示包含切割與郭信良關係等三點協議，陳亭妃不願簽名連署，感到失望。而針對協議內容，陳亭妃，只表示尊重；不過要如何整合，這19席被視為挺憲派的黨內議員支持，顯然是她眼前最大難題。

神情輕鬆走進台南市議會，看見議長邱莉莉，立委陳亭妃先伸出手握手致意，邱莉莉以市長稱呼後，兩人肩並肩走進議長室內，把門給關起來，展開45分鐘的會談，記者VS.立委陳亭妃說：「(談得怎樣)OK啦，就是我們陸續後面選戰，我們再一起努力一起打拼。」面對記者詢問談了什麼，陳亭妃說OK啦！但前腳一走挺憲議員們卻面有難色走出來，似乎談的不太OK。

台南市民進黨議會黨團總召李宗翰說：「今天是為了促成民進黨團結，所以有這場拜會的行程安排，那我們剛剛會談的過程裡面陳亭妃委員，有承諾讓黨團自主來產生議長，那但是很可惜，我們有許多議員同仁連署的簽名，她在這份連署書上面最後沒有簽名，我們覺得感到遺憾。」

原來20日上午，陳亭妃拜會，力挺林俊憲的議長邱莉莉及黨內議員時，挺憲派議員們，遞出這份勝選共同聲明，要求明確切割與郭信良關係，不得輔選藍營及，曾批判綠營的無黨籍議員候選人，並且得尊重黨團自主，選出正副議長，這三點協議保證，陳亭妃不願簽名連署。

台南市議長邱莉莉說：「我想她也是非常誠意，來拜訪，很遺憾是說沒有，沒有完全達成共識。」陳亭妃主動尋求挺憲派議員支持，全因台南市議會，57席議會席次中，綠營奪得28席次，但議長邱莉莉副議長林志展黨團總召李宗翰，等共計19席議員都力挺林俊憲，如今破冰拜會破局，陳亭妃表示尊重，要如何取得共識無疑是她眼前最大難題。

