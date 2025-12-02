破冰解心結／不滿錄影遭罵「貝戈戈」 資深女星情緒失控直播淚崩

楊繡惠曾不滿被徐乃麟罵賤失控落淚。（翻攝自楊繡惠臉書）

胡瓜與民視之間先前因節目時段調整及酬勞爭議導致關係降至冰點，如今終於傳出好消息。《綜藝大集合》續約談判已重新啟動，主持費維持原有水準，雙方再度回到合作軌道。胡瓜更主動釋出善意，確定將回民視錄製除夕特別節目，帶領《大集合》班底參與運動單元，象徵昔日嫌隙正式化解。

綜藝圈另一組「久別重逢」的搭檔也引發討論。阿翔與浩子從《食尚玩家》時期便深受觀眾喜愛，2018年節目改版後兩人轉戰網路節目《鬧著玩》，不再出現在T台。時隔6年，阿翔因胡瓜節目《拜託ATM》的邀約，再度踏進T台攝影棚，視為另一種「破冰回歸」。

阿翔因胡瓜節目《拜託ATM》的邀約，暌違6年再度踏進TVBS攝影棚。（翻攝自阿翔臉書）

老牌綜藝《娛樂百分百》歷經27年電視播出後，節目宣布自2025年元旦起全面改為網路節目。主持人更迭多年，過去威廉曾因未被納入金鐘獎報名而與製作單位心生嫌隙，甚至一度鬧翻。然而去年他選擇放下心結，不僅重返《娛百》，錄影時更以幽默方式帶過往事。

威廉曾因未被納入金鐘獎報名而與《娛樂百分百》心生嫌隙，去年上節目破冰。（翻攝自威廉臉書）

楊繡惠去年因錄影時遭徐乃麟言語刺激，情緒失控開直播落淚，使兩人關係急凍。經曾國城勸說後，她主動道歉，而徐乃麟之後也邀她上節目，兩人在鏡頭前握手擁抱，錄影時兩人互虧互笑，言歸於好。

