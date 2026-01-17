破冰！加拿大、中國互降關稅 美警告加方將「後悔」
破冰！加拿大、中國互降關稅 美警告加方將「後悔」
即時中心／林耿郁報導
加拿大、中國本週宣布達成初步貿易協議，將下調電動車、油菜籽（canola）等相關關稅，兩國並承諾重啟高層經貿對話、拆除貿易壁壘並拓展能源合作。此舉顯示在美國一系列強硬打壓後，反而刺激加拿大修復與中國的雙邊關係。
失算？路透社報導，近日訪華的加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣布，加方將允許中國每年輸入最多4萬9千輛電動車，並適用最惠國稅率（MFN）6.1%，遠低於上屆杜魯道政府於2024年開徵的100%懲罰性關稅。
在高額電動車關稅上路前，2023年中國向加拿大出口41,678輛電動車。
卡尼表示，相關配額將在五年內逐步提升至約7萬輛。他強調，降低關稅是為協助加國打造具競爭力的本土電動車產業，並取得供應鏈與技術合作。
然而，加國最大汽車製造省、安大略省長福特（Doug Ford）則批評中央政府「放任中國廉價車輛湧入」，缺乏對本土企業的保障。
中國放寬農漁產品關稅 加國估可得30億美元訂單
作為交換，中國宣布大幅下調加拿大油菜籽（canola seed）關稅，自3月1日起由目前的約84%稅率，大幅降至15%左右，並暫時移除對油菜籽粉、龍蝦、螃蟹與豌豆等農漁品的針對性關稅，至少持續到2026年底。
卡尼表示，此舉可為加拿大農、漁業帶來近30億美元（約948.6億新台幣）訂單。中國商務部則稱，相關調整措施是對加拿大降低電動車關稅的回應。
能源、簽證合作納入新議程
兩國亦同意恢復高層金融與經濟對話、推動農業與油氣合作，並探討綠能投資。卡尼表示，中國同意對加拿大旅客提供免簽待遇，但未公布細節。
加國政府表示，將在15年內將國家電網容量擴增一倍，並視中國為海上風電與新能源投資潛在夥伴。並計畫自2030年起，逐年輸出5,000萬噸液化天然氣（LNG）至亞洲市場。
美國警告加國恐「後悔」 電動車不准「洗產地」入美
對於加拿大、中國「眉來眼去」，川普政府官員16日在俄亥俄州公開批評加國決策，並強調中國汽車不得透過加拿大間接進入美國。
美國運輸部長達菲（Sean Duffy）放話，「我認為加拿大會後悔」；美國貿易代表季里爾（Jamieson Greer）則稱，關稅政策是美國保護汽車工人與供應鏈的核心工具。
美方同時指出，2025年生效的車輛網路與導航系統資安規範將阻絕中國汽車銷往美國。儘管川普本人曾稱願允許中國在美建廠，美國兩黨議員與車廠皆表態反對。
例如共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）就說，只要自己還活著一天，「中國汽車就不會在美國銷售」。
打壓引反彈！加拿大拉攏中國 但難與美「徹底脫鉤」
近期美國政府頻頻對加拿大出招，甚至想讓加拿大成為美國一州等言論，激起加拿大對美國的厭惡與反彈。
不過有專家分析，雖表面上加拿大、中國「一拍即合」，但考慮到加、美兩國比鄰而居，且雙方長年合作無比密切，因此加拿大不太可能真的從此「脫美入中」。
