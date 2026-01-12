破冰「孟晚舟事件」加拿大總理暌違8年訪中 聚焦重啟經貿合作

加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（AP）

中國外交部今（12日）正式宣布，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在國務院總理李強邀請下，14至17日到訪中國，這也是中國、加拿大自2018年底孟晚舟事件關係惡化後，取得重大破冰，上一回有加國總理訪中得回溯到2017年12月。其實早於去年10月在南韓舉行的APEC峰會，卡尼就已和中國最高領導人習近平於場邊會晤，這回赴中訪問，將聚焦重啟雙邊經貿合作。

卡尼發言人日前向外媒透露訪中行程，今（12日）中國外交部正式發出聲明，證實卡尼在李強邀請下，14至17日會到中國進行訪問交流。其實早在去年10月底在韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC），卡尼和習近平已在場邊進行會晤，當時習近平就表示，中加關係恢復往正向發展。

廣告 廣告

中、加關係於2018年跌至冰點，當時加拿大應美國請求，在溫哥華逮捕準備轉機的時任華為財務長孟晚舟，中國與加拿大於2017年4月啟動的「中加經濟財金戰略對話機制」，也從當時一路停擺至今，上一位出訪中國的加國總理得回溯至2017年12月的杜魯道（Justin Trudeau），如今暌違8年，卡尼訪中國料將引發國際關注。

中國財政部今也發出新聞稿指出，8日財政部副部長廖岷會見前加拿大總理克瑞強（Jean Chretien），並表示，中方願與加方一起落實兩國共識，「恢復重啟經濟財金等領域對話合作，推動中加關係和中加經貿關係健康、穩定、可持續發展」。





更多《鏡新聞》報導

對台軍售遭中國制裁 美Anduril創辦人再提「金維尼」：引以為傲

日餐廳老闆「女屍藏店內」跨年夜照常營業 不知情客伴屍狂歡

陳志遭美通緝卻遣送中國 中外交部避回司法合作！要記者保持關注