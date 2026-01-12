破冰？歐盟宣布「有條件」降低中國電動車傾銷關稅

即時中心／林耿郁報導

歐盟宣布，將對自中國輸入的電動車（EV）設置「最低價格」制度，若出口企業符合不低於「特定價格」銷售等條件，歐盟將減免此前加徵的35%反補貼關稅。外界認為相關措施，旨在緩和雙邊貿易摩擦。

破冰？NHK報導，歐盟自前（2024）年起認定，中國電動車受到北京政府補貼支持，售價「極其低廉」，不公平的競爭可能對歐洲車廠造成損害，遂在原本10%的進口關稅外，額外疊加最高達35.3%的懲罰性關稅。

歐盟執行機關歐洲委員會12日表示，未來將以「企業」為單位，訂定關稅減免條件。若電動車企業承諾，以「高於一定數字」的價格在歐盟市場銷售，且確實反映「去除政府補貼」後的合理價格水準，則可申請減免附加關稅。

此外，歐洲委員會也會將申請企業，在歐盟境內的投資行為列為關稅減免的審查項目之一；後續將根據企業提出的具體方案進行評估，再決定是否適用關稅減免措施。

此前，中國方面對歐盟提高電動車關稅採取反制措施，包括對自歐盟進口的豬肉等商品課徵「反傾銷稅」。如今歐盟主動釋出善意，被視為有助於降低歐、中雙邊貿易緊張情勢。

中國商務部12日回應稱，此舉展現中歐「對話精神與協商成果」，並表示雙方願透過談判解決分歧，維持全球汽車產業供應鏈穩定，促進中、歐貿易良性發展，有助維護以規則為基礎的國際貿易秩序。

據統計，2023年中國電動車出口歐盟約43.8萬輛，總價值約97億歐元（約3,574億元新台幣），市占率約7%左右；2024年，即使已經開徵高額關稅，但中國電動車在歐洲市占率，仍進一步提高至約8%左右。

