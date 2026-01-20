破冰！陳亭妃拜會台南議長邱莉莉 挺憲議員：無預設立場

立委陳亭妃贏得民進黨台南市長提名，今天特地到台南市議會進行拜會。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕立委陳亭妃贏得民進黨台南市長提名，今特地來到台南市議會拜會議長邱莉莉、副議長林志，民進黨團約20位議員齊聚議長室參與閉門會談。會前陳亭妃強調，將安排時間正式拜會黨團，台南要贏、議員「全壘打」。

陳亭妃說，今天到台南市議會拜會正、副議長，對每個人都會親自傾聽、了解想法，下週二(27日)會正式拜訪市長黃偉哲，我們在很多場合都已碰面，沒有所謂台南會有任何狀況，沒有問題的，目標台南要贏，議員也要全壘打 。

民進黨團多位議員也都出席，包括原挺立委林俊憲的議員鄭佳欣、李宗翰、余祝青、李宗霖、黃兆輝、施余興望、邱昭勝、蔡筱薇、郭鴻儀、陳秋宏、周嘉韋、朱正軒、沈鎮東、蔡麗青等人；加上與陳亭妃一同前來的陳秋萍、李偉智、吳通龍、周麗津、陳怡珍等人。

陳亭妃表示，有機會一定會進行對談，第一時間也和總召李宗翰溝通，約個時間正式拜訪黨團成員，今天剛好我們的黨團幹部也都在，可以確定請益拜會的時間；蔡筱薇則表示，今天應該是有意願要來的都會出席，和陳亭妃委員溝通看看未來要配合的部分，沒有預設立場。

立委陳亭妃今天特地到台南市議會拜會。(記者王姝琇攝)

贏得民進黨台南市長提名的立委陳亭妃向參與閉門對談的議員們握手。(記者王姝琇攝)

