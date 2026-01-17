破千粉絲擠爆「男公館王牌會」 全球首播3分鐘片花驚喜曝光 32位明星輪番掀高潮

張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田齊聚一堂為《男公館》造勢。（《男公館》提供）

台灣影集《男公館》今（17日）正式成立粉絲專屬組織「男公館王牌會」，並舉行盛大首播活動，吸引破千名粉絲搶先朝聖。張立昂、陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田等男演員群齊聚現場，與粉絲一同觀賞全球首播的3分鐘精華片花，玩遊戲挑戰彼此的默契考驗，現場更是送出演員簽名Ｔ恤，吳思賢還在粉絲要求下現場完成30個伏立挺身。

《男公館》短短3分鐘片花不只展現男公關主演群的帥氣身影，更驚喜曝光超過32位明星卡司，包括何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等人輪番登場，讓全場粉絲驚呼連連。片花一釋出，也同步在網路掀起討論熱潮。

《男公館》演員群今和粉絲相見歡。（《男公館》提供）

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔執導，陳奕親自擔任製作人的《男公館》，歷經一年時間走訪東京、香港、釜山、新加坡等多個國際影視市場宣傳，今日終於在台北以「男公館王牌會」之名，正式與台灣粉絲見面，別具意義。

張立昂背起石知田感覺不費力氣。（《男公館》提供）

活動現場，演員們不僅與粉絲一同觀賞片花，還透過趣味遊戲考驗彼此默契，並大方送出親筆簽名T恤寵粉。吳思賢更在粉絲起鬨下，現場完成30個伏地挺身，最後全體演員與粉絲近距離擊掌互動，誠意十足，讓粉絲大呼過癮。

周予天和羅宏正因玩遊戲擠在一張報紙上。（《男公館》提供）

首次曝光的3分鐘片花中，陳奕、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田紛紛秀出好身材，而一改過往「霸總」形象的張立昂，則化身氣場十足的媽媽桑，被粉絲封為「最帥、最稱職」代表，成為片花亮點之一。

《男公館》強大的明星人脈也全面動員，晚間7點起，包括張鈞甯、徐若萱、炎亞綸、宋芸樺、蔡淑臻、周興哲、劉品言等近百位藝人陸續在社群平台轉發片花力挺，客串演出的李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱、Vicky屈嫂等人也同步分享，聲勢驚人。

今日到場的粉絲多為「男公館粉絲後援會」鐵粉代表，不少人一路追隨劇組海外宣傳，甚至有香港粉絲特地飛來台北參加活動。幸運粉絲還獲得「男公館王牌會」限量專屬金卡，未來可享有多項專屬福利。

陳奕和吳思賢在見面會上玩互動遊戲挑戰默契。（《男公館》提供）

製作人陳奕代表劇組感謝一路支持的粉絲，演員們也當場立下承諾，待《男公館》正式上映時，將以拍戲時的最佳狀態回歸，與粉絲再度相見。《男公館》3分鐘精華片花已於今晚7點同步在官方IG、FB及YouTube平台上架。

