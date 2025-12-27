破千萬善款湧入！新北割頸案家屬「致謝急喊停」：將愛傳遞給更需要的人

前（2023）年發生於新北市的校園割頸案受到社會高度關注，就讀國三的郭姓少年為替林姓乾妹出氣，竟持彈簧刀刺殺同校楊姓國三生，案件經過近2年的審理，高院（台灣高等法院）二審加重對郭男、林女的刑度，分別判處12年、11年有期徒刑。事發至今，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」已湧入千萬善款，受害楊家也於昨（26）日向社會致謝，並喊話將善款捐給更需要的人。

新北割頸案受害楊家發表聲明感謝社會捐款。（取自石一佑臉書）

新北割頸案受到各界關注，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案帳戶湧入1424萬餘元善款，楊家父母則於26日晚間透過新北議員石一佑發聲，誠摯向社會致謝。

楊家父母表示，由於目前援助已足夠，因此懇請社會暫停捐款，並將份愛傳遞給其他更需要幫助的人。楊家父母指出，社會的角落仍有許多尚未被看見，卻同樣需要一份支持的孩子與家庭，希望這份來自大家的愛心能夠繼續流動，過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中。

