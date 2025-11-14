破口又來? 空拍機"中國製" 對岸最易買房入籍台中市?

中部中心報導

台中市議會，今天（14日）進行市政總質詢，綠營聚焦"中國之亂"！議員質疑，消防局在火場勘災時，使用中國製的空拍機，難道連資安破口，都會出現在台中嗎？還有議員詢問，網傳中國人在台灣買房、入籍，最容易通過審核的，就是台中市！對此，市府澄清，這是不實謠言！

濃濃黑煙，直竄天際，空中視角，俯瞰全場，幫助消防局人員，掌握整體情勢，火場利器空拍機，有什麼問題？議員提供的照片，10月26日當天，在龍井工廠大火中，這位消防人員，正在操控這架無人機，一比對！從外型，到大小，這疑似是中國製的"大疆"無人機，可以大喇喇用在消防局公務執行上嗎？議員指出，行政院2020年，就明令禁止政府機關，使用中國製資通訊設備，難道連資安破口，都要出現在台中嗎？

台中市消防局疑用中國空拍機。對中國的破口，還有沒有？網路上有代辦中國人士到台灣買房、入籍的廣告，台灣這麼多城市，為什麼我們只辦台中？因為百分百把握，讓您看中的房屋，通過審核，哪來的自信呢？因為我們跟市政府，關係很良好，案子絕對不會被退件！市府經發局發聲明稿回應，中國人士不管是投資、取得土地、移民，審核權都在中央，請兩岸民眾，不要輕信不實謠言、或不肖業者廣告，以免受騙上當！





