破壞海纜、管線加重刑期！修法通過了 綠委警告：這是準戰爭行為

即時中心／高睿鴻報導

中國近年持續以各種手段，對台灣文攻武嚇，下手目標甚至包括我國的通訊傳輸命脈—海底電纜，類似的灰色地帶騷擾方式，讓政府及人民不勝其擾。對此，立法院今（9）日終於通過《海纜七法》修法，針對其中的《天然氣事業法》、《自來水法》、《電業法》，修正為若故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電力電纜等，加重刑期至最高7年、罰1000萬；過失犯也可關6個月以下。對此，民進黨立委王定宇也回應了。

為解決近年台灣海底電纜屢遭破壞、甚至可能成為國安危機的問題，國會今三讀通過修法，未來若以竊取、毀壞或其他非法方式，危害天然氣卸收、儲氣設備、自來水事業海底送水管線、海底電力電纜功能運作者，處1年以上至7年以下有期徒刑、併科1000萬元以下罰金。從修法內容可見，除了海底電纜以外，若破壞自來水、天然氣等管線，刑責同樣是比照辦理。

即便不是故意犯，此此修法也明定，過失犯將按現行電信管理法，處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。另，所有牽涉犯罪的工具、船舶、機械或其他設備，均沒收處置，杜絕不法再犯。

對此，時常針砭國防議題的王定宇表示，修法通過後，不僅強化保障海底的通信電纜，連同自來水管、油氣管、化工等相關管線，都加入保護範圍內，所以是更周全的保障。另，針對惡意破壞管線的行為，無論是通信電纜、網路、油料管線等，最重可處7年以下有期徒刑、另還有高額罰金；另，若有犯罪工具，例如船隻等，都可以沒收。

民進黨立委王定宇。（圖／民視新聞翻攝）

王定宇認為，這套法律修正通過後，等同授予我們的執法機關，無論是海巡、或相關單位，都能更有憑據執法；無論是海域、水底或陸地，只要關於保護國家的各種管線，通通提供法源依據。但他也坦言，目前稍嫌不足的部分，可能主要是執法能力與技巧，尤其中國若在我們的海域使用「權宜輪（FOC，flag of convenience）」，如何查獲、追捕就是一個問題。

王定宇進一步解釋，這種權宜輪的國籍登記是在別國，但實質上的控制者，卻是中國或港澳人士，而且可能要來對管線進行惡意破壞。若要提升查獲、追捕效率，他認為，海巡還需要增強在空中快速偵查的能力；以及，相關單位至少要在第一時間，就能掌握到哪些點遭到破壞，進而查獲破壞的嫌疑犯。查獲之後，才能根據新法，該怎麼罰就怎麼罰。

王定宇續指，除了查緝能力、科技執法能力、升級海巡船隻、以及空中快速抵達破壞點等能力，如果建立跨國合作機制也很重要；因為很多權宜輪，完成破壞任務之後，會馬上駛往第三國港口。因此，必須要與其他國家合作，將這些惡意破壞海底電纜及不同管線的罪犯繩之以法，才可進一步查獲幕後黑手、以及背後是否有特定國家在操作。

最後，王定宇也總結，破壞海底通信纜線，就是一種準戰爭行為；這已不僅是刑事犯罪，更是跨國犯罪。如果是由國家主導、惡意行使的行為，這是侵犯他國權利；因此，我們實有必要在各個海域，盡量與相關國家建立合作機制，台灣不僅本身是當事人，其實也可偕同執法、幫忙遏止這種惡劣破壞海底電纜的行徑。他認為，這些執法國甚至可以建立一個聯盟，共同合作執法工作。

