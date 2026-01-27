破壞美加產業鏈還讓街上多一堆間諜設施 專家稱加拿大為黑川敵美引入中國電動車如引狼入室

加拿大政府近期宣布調降對中國電動車（EV）的關稅壁壘，此舉引發汽車產業專家與政壇的強烈質疑。知名汽車評論家勞倫·菲克斯（Lauren Fix）指出，雖然馬克·卡尼（Mark Carney）政府將此舉包裝為「戰略合作」與務實的貿易調整，但實際上這可能是一場危及加拿大汽車產業、勞工權益以及長期經濟主權的「自我傷害」。



業內人稱「汽車教練」的菲克斯，不僅是多本汽車專著的作者，亦曾擔任「北美年度風雲車」（NACTOY）的評審委員會主席。憑藉專業的技術背景與對市場的敏銳洞察，她在北美汽車領域具有極高的權威性與影響力。

加國大幅削減中國車進口關稅不要緊？



根據2026年1月達成的最新協議，加拿大將允許每年最多4.9萬輛中國電動車進口，關稅從2024年實施的100%懲罰性稅率，大幅削減至僅6.1%。儘管官方強調這僅占國內市場不足3%，但菲克斯警告，汽車市場的平衡極易受到邊際效應影響。即使少量的低價競爭者，也足以打亂市場定價體系，削弱本土製造商的競爭力，進而凍結未來的投資計畫。

廣告 廣告

加拿大汽車產業與美國高度整合，零組件、整車與勞動力每日頻繁跨境流動。菲克斯認為，將受政府補貼的低價中國車引入此生態系統，不僅是增加消費者選擇，更是對脆弱供應鏈的破壞。事實上，北美傳統三大巨頭（通用、福特、斯泰蘭蒂斯）在加拿大的市占率已從近50%萎縮至約36%，進一步的市場侵蝕將導致工廠倒閉、擴張計畫取消，並引發供應鏈連鎖反應。

針對支持者認為中國電動車能降低購車門檻、加速達成減碳目標的觀點，菲克斯提出嚴厲批判。她強調，「缺乏耐用性的平價只是空談」。加拿大嚴寒的氣候對電池性能是極大考驗，許多中國品牌在極低溫環境下的續航力、充電速度及機械穩定性尚未經過長期驗證。

中國電動車會成為走遍大街小巷的間諜工具？



菲克斯指出，已有報告顯示中國電動車在寒冷地區出現性能下降、軟體故障及做工不均等問題。當氣溫降至零下時，隱藏式門把凍結、感測器失效或續航里程估算失準，對駕駛者而言不只是不便，更是安全隱患。相比之下，西方車廠投入多年進行極端環境測試，正是為了避免這些潛在危險。

除了經濟與品質問題，報導更點出嚴峻的地緣政治風險。現代電動車具備強大的數據蒐集能力，美國官員已多次警告中國製車輛可能成為數據監控與遠端干擾的工具。菲克斯提到，美國已明確表示不會允許中國電動車跨越邊境，這可能使加拿大車主面臨購買合法車輛後，卻無法開車跨境前往美國旅遊或經商的窘境。

美國總統川普已對此表達強硬立場，強調僅接受中國企業在美投資設廠並僱用當地勞工，而非透過進口規避生產成本與安全風險。菲克斯認為，卡尼政府此舉恐讓加拿大陷入美中貿易爭端的前線，最終由加拿大的勞工與消費者承擔代價。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

