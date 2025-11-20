破壞藍白合要黨紀處分！ 侯友宜：要「公平公開透明」也要有大家可以接受的機制

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

昨日國民黨與民眾黨兩大在野政黨主席會談，國民黨主席鄭麗文表示，破壞藍白合就黨紀處分。新北市長侯友宜今（20）日受訪時對此表示，合作過程中不但要公平公開透明，也要有一個大家可以接受的機制。

侯友宜先前在競選總統的過程中，曾是「藍白合」的主角之一，然而最終在總統選舉中並未與柯文哲整合成功。侯友宜強調，政黨合作要有共同的價值，如何創造出人民有感的方向，這才是最重要的；他也呼籲，良性競爭也要有合作機制，大家共同努力，希望國家會更好。

至於財劃法行政院有望提出新版本，侯友宜重申，這些錢都是人民的納稅錢，在中央跟地方的分配，他希望事權分配能夠更清楚，包括水平分配的各項指標金額及垂直分配額度，都要說清楚。



