破壞藍白合「家規處理」？名嘴喊別心急：會比上次順利

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨在新北市新莊舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。（黃世麒攝）

國民黨與民眾黨主席「鄭黃會」19日舉行，媒體問及若有黨內人士刻意破壞藍白合，兩黨是否會祭出黨紀？鄭麗文強調，「必要的時候就依據各黨自己的家規處理。」媒體人謝寒冰直言糾結過去沒意義，曾經受過教訓，相信這次會順利很多，兩位主席這樣的表態很好。

謝寒冰19日在《鄭亦真辣晚報》節目表示，大家都很開誠布公了，反正目標很明確，就是要建立起遊戲規則。鄭麗文已經講了，如果誰參加比賽了，又不願賭服輸的話，直接黨紀處分。黃國昌也講明了，既然要參與，就是遵循這個機制走，機制如果決定了，他也不會有任何意見，就跟著結果走。這樣不就很好嗎？重點就是遊戲規則，訂出藍白都能同意的遊戲規則，照著這個規則去走就好。

謝寒冰提到，因為過去曾經有過不愉快的經驗，不管藍的支持者、白的支持者，都會懷疑對方：你是不是會做手腳？會不會萬一到時候輸了又不甘願？老實講，糾結過去是沒有意義的，看眼前吧！

謝寒冰直言，已經經過一次教訓了，上次就是因為你猜忌我、我猜忌他，大家互相不服氣，現在的結果就是讓賴清德得逞，再討厭他，他現在還是總統，拿他一點辦法都沒有。既然有過教訓了，相信這一次藍白合會比上次順利很多。

謝寒冰強調，但即使是這樣，很多細節還是要經過通盤的討論，所以大家也不要心急，給他們一點時間，讓他們把這些細節談出來。

