破壞藍白合「家規處理」？名嘴喊別心急：會比上次順利
國民黨與民眾黨主席「鄭黃會」19日舉行，媒體問及若有黨內人士刻意破壞藍白合，兩黨是否會祭出黨紀？鄭麗文強調，「必要的時候就依據各黨自己的家規處理。」媒體人謝寒冰直言糾結過去沒意義，曾經受過教訓，相信這次會順利很多，兩位主席這樣的表態很好。
謝寒冰19日在《鄭亦真辣晚報》節目表示，大家都很開誠布公了，反正目標很明確，就是要建立起遊戲規則。鄭麗文已經講了，如果誰參加比賽了，又不願賭服輸的話，直接黨紀處分。黃國昌也講明了，既然要參與，就是遵循這個機制走，機制如果決定了，他也不會有任何意見，就跟著結果走。這樣不就很好嗎？重點就是遊戲規則，訂出藍白都能同意的遊戲規則，照著這個規則去走就好。
謝寒冰提到，因為過去曾經有過不愉快的經驗，不管藍的支持者、白的支持者，都會懷疑對方：你是不是會做手腳？會不會萬一到時候輸了又不甘願？老實講，糾結過去是沒有意義的，看眼前吧！
謝寒冰直言，已經經過一次教訓了，上次就是因為你猜忌我、我猜忌他，大家互相不服氣，現在的結果就是讓賴清德得逞，再討厭他，他現在還是總統，拿他一點辦法都沒有。既然有過教訓了，相信這一次藍白合會比上次順利很多。
謝寒冰強調，但即使是這樣，很多細節還是要經過通盤的討論，所以大家也不要心急，給他們一點時間，讓他們把這些細節談出來。
若黨內人士刻意破壞藍白合？ 鄭麗文：必要時依家規處理
各界矚目國民黨與民眾黨「鄭黃會」19日下午3時登場，2026地方選舉是否能藍白合受矚目。媒體提問若有黨內人士刻意破壞藍白合，兩黨是否會祭出黨紀？鄭麗文回應，希望黨內同志能有誠意，以及對大局的體認，必須放下很多的小我，「我們當然是希望過程一切順利圓滿」，「必要的時候就依據各黨自己的家規處理。」
藍白合破局誰負責？ 鄭麗文點出「3情況」要處分
即時中心／林韋慈報導國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日公開會面。談及若藍白合若遭自家人破壞該如何處理？鄭麗文表示，該怎麼辦就怎麼辦，必要時會依黨章祭出黨紀。她也點出三種情況要處分：惡意破壞、願賭不服輸，以及明知自己不是最佳人選卻堅持參選到底、導致破局者。她強調，希望各方先盡力溝通，「必要時再用各自的家規處理」。
若黨內有人破壞藍白合 鄭麗文：依各黨家規處理
（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨主席鄭麗文今天與民眾黨主席黃國昌會面，被問到若有黨內人士破壞藍白合作是否處分時說，非要祭出黨紀的例如惡意破壞、願賭不服輸、自己不是最佳候選人卻又要參選到底，必要時依據各黨家規處理。
明令藍白合不容破壞 鄭麗文：惡意破壞就黨紀處分
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19日）舉行藍白主席會談後，確定2026、2028大選要「藍白合」的方向。鄭麗文也表明，希望國民黨上下都要做好心理準備。至於若未來有人破壞藍白合？鄭麗文回應，非要祭出黨紀的，譬如：惡意破壞或願賭不服輸，自己不是最佳的候選人，又非要不惜破局都要參選到底，兩黨都有各自的黨章與黨紀，該怎麼辦就怎麼辦。 對於未來的選舉合作。鄭麗文表示，這次民主政治的里程碑能帶給台灣人民重大的意義在於，不希望地方自治的民主選舉過程中，因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣；希望能選賢與能、為國舉才。在地方自治、地方政府的選舉上，能讓最好的團隊、最強的人選、最符合人民期待的候選人順利的產生與當選。不只讓最強的人當選，更希望「一加一大於二」。 媒體問及，假設破壞合作的是黨內人士，是否會有相應的黨紀處分？鄭麗文回應，就是誠意，就是對於大局的體認，大家都應該要有共同的深刻體認，這是台灣人民的期待、國家社會的處境，他們必須放下小我。她一開始就強調，每個有意爭取的，展現自己最大的努力、凸顯自己最大的強項跟優勢，君子之爭，希望自己能夠成為那個最強的人選，但如果一旦那個最強
