破壞電子腳鐐被捕 巴西前總統辯：藥物調整出現幻覺

巴西前總統波索納洛22日傳出因破壞電子腳鐐而遭最高法院下令逮捕後，他在入獄首日向法官宣稱，由於藥物調整引發其精神崩潰與出現幻覺，才會導致他在家軟禁期間違反規定，企圖使用熨斗破壞電子腳鐐。

巴西最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）22日下令預防性逮捕波索納洛（Jair Bolsonaro），原因是他有逃亡風險。在週日長達30分鐘的羈押聽證會上，波索納洛否認有任何逃跑或試圖拆除腳鐐的意圖。

據最高法院公開的文件顯示，波索納洛聲稱他當時出現「幻覺」（hallucinations），認為電子腳鐐藏有竊聽裝置，因此試圖將其拆開。他表示「不記得曾有過這種程度的精神崩潰」，推測可能是上週藥物調整所致。

波索納洛還說，自己睡眠品質不佳，感到「某種偏執妄想」，這激發他拆解電子腳鐐的好奇心；當時他與女兒、哥哥及一名助手都在家，但無人目睹經過。波索納洛的電子腳鐐於週六凌晨12點多遭到破壞，最高法院隨即在事發後數小時內發出逮捕令。

70歲的波索納洛因謀劃政變、企圖推翻2022年的巴西大選結果未遂後，最高法院合議庭於今年9月判處其監禁27年3個月。而在等待最終上訴結果期間，波索納洛遭軟禁在家已經超過百日。

而與波索納洛角逐大位勝出的現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），則在南非舉行的20國集團（G20）峰會上首次就前總統入獄發表評論稱：「法院已做出裁決，此事已定。眾所周知他犯了什麼罪。」

美國總統川普（Donald Trump）與波索納洛關係密切，曾稱對這位巴西前總統的審判是「政治迫害」，並為此對多項巴西商品加徵40%關稅。他在上週四開始撤回部分政策，豁免牛肉、咖啡、可可及水果的進口關稅。

川普上週六被問及波索納洛被捕一事表示不知情。「是這樣嗎？太糟糕了」，他透露將很快再次與魯拉展開會談。美國國務院官員則對波索納洛的遭遇表示關切，稱此舉是對法治與政治穩定的攻擊。

