破天荒！川普將委國列恐怖組織 封海上油輪掐住中國能源

美國總統川普。（圖／美聯社）





美軍最近又在太平洋東部海域進行殲滅運毒船的行動，不過川普似乎已經不滿足於打擊小船，在社群平台發文，把整個委內瑞拉列為恐怖組織，還要對委國油輪進行海上封鎖。專家分析，這項行動可能造成委國政權更換，同時掐住中國的能源命脈。

一艘小艇快速在海上航行，下一秒鐘就爆炸起火，另一艘停泊的小船也遭到擊中，水花與火光四濺。這是美國國防部在15日所公布的最新影片，時間是15日，地點是在東太平洋，這是美軍在加勒比海以及東太平洋所攔截的第25艘運毒船。

不過川普的胃口越來越大，他在社群媒體發文，竟然把委國政權正式列為「外國恐怖組織」。美國政府雖然已經以涉嫌販毒為理由，對委內瑞拉總統馬杜洛懸賞5000萬美元，相當於新台幣15.6億，但是把一整個國家列為恐怖組織，可說是絕無僅有。而且川普還表示，要海上封鎖委內瑞拉的油輪。

美國總統川普：「我們剛剛在委內瑞拉海岸扣押了一艘油輪，大型油輪，非常大。」

扣押油輪的行動其實已經展開，白宮幕僚長威爾斯在接受專訪時，更直白地表示，不論打擊運毒船還是海上封鎖，目的就是要馬杜洛下台。

美國封鎖油輪還有一個隱藏理由，委內瑞拉每年出口85萬桶原油，其中85%是賣給中國，而在國際政治角力的舞台上，美國掐住中國的能源進口，可說是先打贏了一場勝仗。

