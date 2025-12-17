社會中心／綜合報導

全台最大虛擬幣所「幣想科技」涉及洗錢23億，包括主嫌施啟仁在內，共14人遭起訴，主嫌辯護律師質疑，被害人警詢筆錄不具證據能力，破天荒聲請1544名被害人，出庭作證，法院過濾其中一半人數，最後罕見裁准720名證人出庭，預計明年一到四月，安排九天開庭，每次將會有八十人出庭作證。

警方前往全台最大虛擬幣所〝幣想科技〞的門市搜索，裡頭查獲大把現鈔，還得透過點鈔機，才能清點完畢，身穿黑衣服、戴著粗框眼鏡，天道盟正義會份子的主嫌施啟仁，連同妻子等人上銬被逮，因為幣想科技涉嫌幫助詐團洗錢。"幣想"宣傳片表示「我們也是通過金管會，法遵聲明的實體店家。」

廣告 廣告

破天荒！洗錢案主嫌聲請傳喚720名證人 獲法院裁准

幣想洗錢案共1544名被害人 法院經過篩選裁准720名證人出庭（圖／民視新聞）

遭騙的被害人，被要求前往交易所，用現金購買虛擬幣，幣想再將不法金流，轉到詐騙集團的境外錢包，藉此洗錢，初估一共有1544名被害人，被騙金額來到12.7億，洗錢金額則高達23億，主嫌施啟仁律師卻質疑，警詢筆錄不具備證據能力，聲請傳喚1544名被害人，進行交叉詰問，經過篩選，法院破天荒裁准傳喚720證人，另外還有57人，視情況傳喚出庭。非本案律師李欣表示「傳喚每位證人，有證人旅費每日五百元，以及交通費補助的開銷，以及每位證人，需要花費二十分鐘不等的時間，因此有相關司法資源耗費的問題。」

破天荒！洗錢案主嫌聲請傳喚720名證人 獲法院裁准

主嫌施啟仁律師傳喚百名證人訴訟策略 法界人士研判不排除拖延訴訟爭取解除羈押換自由（圖／民視新聞）

士林地院初步規劃720名證人庭期，從明年1月22日開始一直到4月2日，預計將會開9次庭，每次傳喚80人，如果以每人可領日費500元，旅費採實報實銷計算，還沒加入法院人事成本，證人基本花費就會超過36萬。非本案律師李欣表示「被告辯護人會爭執每位被害人，在偵查時證詞的證據能力，可能是意圖拉長訴訟時間延滯訴訟。」透過拖延訴訟拉長時間，不排除要讓被告，有機會解除羈押換取自由，只是近年詐騙案件數暴增，幾乎癱瘓辦案品質，律師依法聲請傳喚破百名證人，竟罕見獲准，對法院吃緊開庭人力，無疑是雪上加霜。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：破天荒！洗錢案主嫌聲請傳喚720名證人 獲法院裁准

更多民視新聞報導

高虹安二審撤銷貪污罪 審判長「旗袍法官」曾辦扁燦抗告案

金主供出千萬金流！律師揭「黃國昌恐有2大刑責」他驚呼：阿北不寂寞

王大陸偷查個資討債案開庭! 與女友闕沐軒「同框」出庭

