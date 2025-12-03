破局！ 煙波31車泡水 飯店方、車主首談「補償」沒共識

宜蘭蘇澳煙波飯店和受害車主們舉行第一次調解會。（圖／東森新聞）





3日下午，宜蘭蘇澳煙波飯店和受害車主們舉行第一次調解會，飯店方打算以車輛殘值的35％作為補償金。不過有車主計算過，這樣的賠償金與中古價相比，足足少了100多萬，雙方談判破局。對此飯店方表示，會考慮提高補助費率，若之後還是沒有共識，將會尋求法律途徑。

飯店人員和10幾位受害車主聚集在會議室內，雙方談判音量越來越大，畢竟愛車全因颱風天毀了，說什麼都要為自己討回公道。

受害車主（11／11）：「停車場淹水了。」

宜蘭蘇澳煙波飯店，上個月受到鳳凰颱風侵襲，停在地下室的30台車全泡水，災後半個月舉行第一次調解會，受害車主和飯店人員面對面一起談賠償。

受害車主王先生：「我們今天跟（消基會）秘書長，討論出來就是說，他看完所有的影片，他覺得在這個影片看起來，是他們（飯店）的過失。」

車主非常無奈，畢竟當天淹水時，飯店人員擔心外頭淹水，因此要求停在B2的車主移動到B1，沒想到B1也淹水，愛車通通變泡水車，事發後第一時間，還無法讓車主馬上移車。

飯店表示，會補償車輛目前的殘值35％，有受害車主計算，他用220萬買了愛車，拖回原廠維修費用粗估190萬，中古價140幾萬，但經由飯店提出的定律遞減法，算完只剩下20幾萬，車主們都無法接受談判破裂。

受害車主邱先生：「差太多了，對我們一部車，剩下沒幾萬塊，連買個摩托車的錢都不夠。」

受害車主王先生：「飯店造成我們車輛，沒辦法使用，但你飯店方給我們消費者回應還是這樣，那我覺得沒什麼好講。」

煙波集團企業品牌永續處副總經理王泳涵：「（會提高補助的賠償金額嗎），我們會往這方向多做研議，慰問的部分補償的方案，我們還需要再討論一下。」

飯店方表示，會考慮將補助費率提高，但確定金額有待討論，他們也表示，10天內會通知車主，若車主還是無法接受，雙方將會走法律途徑。

