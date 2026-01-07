破彭淮南防線！豪宅「陶朱隱園」實登每坪364萬刷新紀錄

台灣豪宅單價刷新史上最高價紀錄！台灣房屋今天(7日)發布新聞稿指出，已完工7年的「陶朱隱園」終於實價揭露，去年11月17樓交易總價新台幣11.1億元、每坪364萬元，成為台灣豪宅單價王，而總價則僅次於2022年「文華苑」13.74億的交易，為豪宅總價亞軍。

第一建經研究中心副理張菱育分析，「陶朱隱園」引起國際豪客關注，不僅因為它的造型特殊，價格定位更遠遠超越央行前總裁彭淮南的豪宅每坪300萬元防線，推高台灣房價的天花板，並和其他豪宅拉開明顯差距，歷來高單價豪宅前五名皆落在每坪290萬至300萬元之間，顯示出「陶朱隱園」一舉突破360萬元，為台灣豪宅市場樹立了難以企及的新高點。

張菱育指出，雖然近年來的限貸令縮減了貸款的彈性，但富豪選擇現金購屋的策略，更多是考量到避開繁瑣的審核流程，以及確保財務隱私與交易速度等因素。不論政策環境如何變動，這群高資產族群始終看重資產的穩健性與未來性，而非短期貸款的槓桿效益。因此，具備稀缺地段與增值潛力的核心資產，無論在何種政策背景下，依然是層峰客群眼中分散風險、鎖定財富的最佳工具。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，這些能讓豪客甘心買單的頂級豪宅，除了地段價值，和硬體規劃，更多是以軟實力取勝。以豪宅總價王「文華苑」來說，算是台灣第一個以高檔飯店式管理為訴求的豪宅，結合豪華五星飯店－東方文華的管家服務，在豪宅界引領五星飯店管家服務的趨勢，包括「西華富邦」結合萬豪酒店，也是指標型飯店式服務頂級豪宅；而近年熱賣的「One Park Taipei信義聯勤」也標榜全天候「黑卡級」管家服務，這些豪宅皆以軟實力爭取富豪目光，訂私人飛機或米其林餐廳都使命必達，凸顯台灣豪宅早已超脫不動產本身價值。

張旭嵐分析，刷新台灣豪宅單價的「陶朱隱園」，整體設計在寸土寸金的台北市皆屬奢華，地段坐落在信義計畫區，旋轉造型已被CNN列為國際地標，光陽台就50坪，遠比一般住宅空間還大。且除了頂樓有直升機停機坪外，超跑、救護車都可以坐電梯直抵家門口，隱密性高，獨樹一格的建築規劃，使其價碼有別於一般市場認知。(編輯：鍾錦隆)