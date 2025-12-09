破框思維為偏鄉就醫架橋 健保署中區業務組獲第八屆政府服務獎肯定

七大醫療團隊協力完成中區偏鄉區域聯防照護。（圖/健保署中區業務組提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】臺中山城及中部南投山區、彰化沿海是許多人假日旅遊的首選，惟地處偏鄉，每遇發生事故，只能翻山越嶺後送就醫，尤其發生心肌梗塞，必須與時間賽跑搶救生命；另外，在地孕婦總擔心萬一假日生產無醫師之苦；就連魚刺梗喉也因急診無專科醫師，必須跨越群山，下山求醫，路迢迢﹗

中央健康保險署（下稱健保署）陳亮妤署長表示，全民健保已經達到99.99%的涵蓋率，下一步要完善對偏鄉離島的醫療照護。此次中區業務組為打破就醫障礙，自113年創新推動「偏鄉區域聯防照護模式」，成功縮短城鄉醫療差距，並以「破框思維 跨域聯防 偏鄉有醫靠」為題，榮獲第八屆政府服務獎，從144 個角逐機關中脫穎而出，獲得各界肯定。

定期舉辦標竿學習發表會，建立團隊間彼此觀摩學習的平台。（圖/健保署中區業務組提供）

中區業務組丁增輝組長表示，該計畫以偏鄉實際需求為核心，透過「區域聯防 24 小時聯合排班」、「急重症在地照護（病人不動、醫師動）」及「慢性病精進照護（社會處方箋）」等三大服務策略，聯合竹山秀傳醫院、埔里基督教醫院、南投基督教醫院、佑民醫院(草屯)、二林基督教醫院、東勢農民醫院及部立南投醫院等七家醫院共同投入合作，克服有限的人力、交通及資源，共同打造偏鄉醫療支援網絡。

健保署中區業務組偕同七大醫療團隊建立鄉醫療服務模式。（圖/記者廖妙茜翻攝）

丁增輝組長進一步說明，此次獲獎象徵政府部門、公私單位與在地醫療院所共同努力的成果，展現創新治理對偏鄉當地就醫可近性的實質改善。該計畫的推動讓居民成為最大受惠者，不用再擔心假日無醫師的困境。同時，為配合實現健康台灣願景，對患有慢性病的居民也能透過醫療與社區合作模式，獲得更完整的健康照護。此外，為持續擴大偏鄉醫療量能，114 年聯防體系再注入生力軍，彰化縣北斗鎮的卓醫院及田中鎮的仁和醫院加入，更強化醫療資源整合，打造中部地區覆蓋率達百分百的偏鄉照護網絡。