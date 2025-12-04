破案無數、敬業不懈 廖和全榮退獲虎尾分局致敬

分局長方子欽（左2）親自頒贈紀念品，表達對其多年間堅守崗位的感謝與敬意。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】服務雲林長達37年的虎尾分局偵查隊小隊長廖和全，於3日正式退休，結束超過三分之一世紀的警察生涯。虎尾分局特別舉行簡約而溫馨的榮退儀式，由分局長方子欽親自頒贈紀念品，表達對其多年間堅守崗位的感謝與敬意。

服務雲林長達37年的偵查隊小隊長廖和全在同仁與友人的祝福下，帶著成就與不捨光榮退休。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

廖和全畢業於台灣警察專科學校警員班133期，自民國78年起投身警界，歷任保一總隊、雲林縣警局保安隊、西螺分局、臺西分局等單位，最終擔任虎尾分局偵查隊小隊長，累積近37年警界資歷。從基層歷練到指揮幹部，他以紮實的經驗及穩健的辦案能力深受肯定。

在刑案偵查領域，廖和全以果斷、細膩的辦案風格聞名，曾多次帶隊破獲重大槍砲、毒品與竊盜案件，有效壓制轄區犯罪。民國112年間，他在追捕槍砲通緝犯時遭嫌犯駕車衝撞受傷，仍堅持完成任務，展現不畏危險的敬業精神，被同仁譽為名副其實的「悍警」。

服務雲林長達37年的虎尾分局偵查隊小隊長廖和全（右1），從基層歷練到指揮幹部，他以紮實的經驗及穩健的辦案能力深受肯定。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

儀式中，方子欽分局長表示，廖小隊長長年如一日的投入，展現警察專業與使命感，是同仁心中難得的典範。他強調，退休不僅是職涯的句點，更象徵多年付出的圓滿累積，並祝福廖小隊長卸下責任後能開啟更自在、健康的人生新篇章。

廖和全在同仁與友人的祝福下，帶著成就與不捨光榮退休。方分局長也溫暖喊話，虎尾分局永遠是廖小隊長的家，歡迎隨時回來與老同事敘舊。

