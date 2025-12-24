破案關鍵！張文電競筆電「48位數」金鑰難破解 原廠也沒法

張文住處。（圖／東森新聞）





台北捷運隨機攻擊事件持續偵辦中，警方全力追查嫌犯張文的犯案動機與事前準備細節。隨著相關證物陸續送驗，專案小組在數位鑑識上遭遇重大瓶頸，一台疑似藏有關鍵線索的筆電，因高度加密機制，至今仍無法順利解鎖。

警方持續釐清張文犯案動機與準備過程，專案小組在其公園路租屋處發現一台被燒毀的筆電，雖然螢幕與主機板已嚴重毀損，但內部的SSD固態硬碟仍保持完整，被視為可能藏有關鍵線索的重要證物。不過，筆電資料至今仍無法讀取，調查進度因此受阻。

高級筆電難破解 警方求助原廠

根據《知新聞》報導，該台筆電為華碩旗下電競品牌ROG於2023年推出的頂級機種Strix SCAR 18 G834，搭載1TB起跳的SSD固態硬碟，並使用Windows11作業系統。由於該機型採用Windows「BitLocker」數位加密機制，一旦硬碟離開原主機板或進行BIOS／UEFI更新，就必須輸入一組48字元的數字修復金鑰，否則無法開啟硬碟內容。

廣告 廣告

專案小組將硬碟送交刑事局嘗試解密，同時也向原廠華碩及軟體供應商微軟求助，但雙方均表示無法協助破解加密內容。在缺乏其他技術支援下，刑事局最後決定採取「暴力破解」方式，透過軟體逐一測試可能的密碼組合。

由於BitLocker修復金鑰為48位數字，其排列組合相當於10的48次方，破解難度極高。警方表示，相關單位仍持續嘗試解密，希望能早日讀取硬碟內容，釐清張文犯案前的行為軌跡與動機，作為後續偵辦的重要依據。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

張文原想建「2前進基地」 同步訂房僅1家成功原因曝

快訊／張文隨機殺人 北市刑大今重返誠品南西店重建現場

疑有第3波攻擊！張文生前預訂旅館 和港女箱屍案同現場

