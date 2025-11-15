破浪之際的臺灣：過去與未來的前線 臺灣藝術家群展登匈牙利路德維希當代藝術館

【記者蔡富丞/綜合報導】為深化臺灣與中東歐國家的文化交流，文化部積極推動臺灣藝術在歐洲的展出機會，駐捷克代表處文化組攜手匈牙利布達佩斯路德維希當代藝術館（Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, Budapest）與台北當代藝術館共同策劃「破浪之際的臺灣：過去與未來的前線」（Before the Storm. Taiwan on the Frontier of Past and Future）臺灣藝術家群展，即日起至2026年3月29日在布達佩斯路德維希當代藝術館展出。展覽開幕式於昨（14）日舉行，為近10幾年來匈牙利首次舉辦以臺灣當代藝術為主體的大型特展，大規模展現臺灣豐沛的文化創造力與國際連結視野。

「破浪之際的臺灣：過去與未來的前線」由臺灣獨立策展人胡永芬與路德維希當代藝術館副館長克里斯蒂娜・思綺普彩（Krisztina Szipőcs）共同策劃，計20組共22位臺灣當代藝術家參與。展出作品橫跨不同世代、族群與性別，創作媒材涵蓋錄像、裝置、複合媒材、編織與行為藝術等，充分展現臺灣當代藝術多元面貌與前瞻精神。

路德維希當代藝術館自2010年首次舉辦臺灣當代藝術展後，睽違15年再次呈現臺灣藝術的嶄新風貌。本展聚焦於臺灣處於歷史轉折與地緣政治浪潮之中的獨特位置，探討記憶、認同、環境與科技等議題。展覽分為5大子題「美麗的島嶼」、「平行故事」、「動盪的歷史與創傷」、「臺灣新身分認同」及「今日與未來的臺灣」，作品內容兼具在地性與國際視野，呈現藝術家對於過去記憶與未來想像的多層次回應。

路德維希當代藝術館館長Julia Fabényi指出，「欣賞一個國家的藝術，如同一場精彩的冒險。此次展覽有機會了解臺灣的藝術思維、對議題的關注、創作素材運用，以及作品中的感性特質，是內容豐富的高品質展覽。」

駐捷克文化組副組長馬嘉霙表示，這次臺匈合作的大型特展，系統性呈現臺灣藝術發展的多元樣貌。文化部長期支持藝術國際交流，駐捷組積極促成與歐洲專業場館合作，期盼透過本展促進臺匈之間的理解與文化連結。

文化部表示，駐捷克文化組策劃此次展覽，為國際藝文專業人士邀訪計畫布局，並促成台北當代藝術館與路德維希館自2024年展開策展對話與合作，歷時2年共同籌備的成展。「破浪之際的臺灣」為我國在中東歐區域藝文交流的重要成果，展現臺灣國際合作的能量與藝術表現的多樣性，以及在全球當代藝術場域中的能動性與創造力。未來文化部將持續深化與中歐國家藝文交流，拓展臺灣文化在歐洲的能見度與國際文化影響力。