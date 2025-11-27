破獲全台最大權利車詐騙！扣押232輛權利車 市值破億

三環幫將數百輛權利車藏放於新竹山區。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新竹地區知名三環幫，以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，刑事警察局偵二大隊第二隊於新竹山區扣押市值逾億元的232輛權利車，成為史上最大宗的權利車案件，警方協調融資公司、金融機構，耗時3日完成210輛車拖吊。

警方指出，三環幫成立的集團鎖定急需用錢的被害人，因名下沒有不動產可供擔保，該集團便以向車行假購車申請貸款，只要名下有車輛，就容易向融資公司貸款為由，引誘被害人向旗下車行以超過車價的價格購買二手車，該車再向合法的貸款公司申貸。

三環幫旗下融資公司收到貸款後，會向向被害人假意因名下有汽車，可以辦理貸款，且把車輛渡予其融資公司作為擔保成為權利車，期間巧立名目以開辦費、代辦費、顧問費等等，層層剝削，最後被害人實際上僅取得小部分車貸款項，卻須背負沉重的車貸。

刑事警察局偵二大隊第二隊掃蕩三環幫旗下行銷、車行及融資公司等6家公司，於新竹山區扣押市值逾億元的232輛權利車，警方協調這些融資公司、金融機構的抵押權人，委由拖吊公司夜以繼日耗時3日，共拖吊210輛，其餘車輛則因車況不佳，部分融資公司、金融機構考量成本效益下，才未將其名下設定的車輛拖走。

