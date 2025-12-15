破獲分裝場 桃園少年隊起獲毒咖啡385包彩虹菸27包

cnews204251215a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市少年警察隊與桃園市蘆竹警分局，強力執行「雷霆除暴」專案，繼上週破獲「彩虹菸」製造工廠後，再次破獲製毒工廠。少年警察隊表示，除查獲1名簡姓嫌犯，共查扣第三級毒品咖啡包共計385包、第三級毒品彩虹菸27包等，粗估這些成品、半成品市價約新台幣300萬元。為淨化青少年成長環境，阻斷毒品流入校園，將再針對施用毒品案件溯源追查。

少年警察隊表示，長期佈線蒐證後，日前循線上門查緝，除當場查獲簡姓犯嫌，查扣第三級毒品咖啡包、第三級毒品彩虹菸外，還有封口機、電子磅秤、分裝袋、原物料等物。還好員警及時破獲分裝工場，沒有讓毒品流入市面。調查發現，犯嫌為吸引年輕人目光，或躲避警方查緝，特意將毒品偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝，若青少年不慎誤食，恐嚴重危害身心健康。

少年警察隊隊長戴賢表示，日前轄內1所國中學生，疑似施用喪屍煙彈電子菸產品，已依法啟動調查，並將器具、煙彈及學生尿液等，送鑑驗公司檢驗，均呈現陰性反應，後續將函送市府衛生局及教育局處置。

戴賢表示，新興毒品咖啡包，對青少年腦部及中樞神經系統，有極大的殺傷力，將持續針對毒品源頭「溯源刨根」。也呼籲，家長應多關心子女交友及生活狀況，若發現孩子持有來路不明的沖泡飲品或身上有異味，應提高警覺。青少年朋友，也切勿因同儕慫恿，或一時好奇而嘗試毒品，切勿以身試法，自毀前程。

照片來源：桃園市警方提供

