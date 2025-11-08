破獲創意私房等案 中檢檢察官陳祥薇獲紫絲帶獎
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇，接連破獲Telegram「SCP」群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，截至113年10月，累計起訴13名被告，今天獲衛生福利部頒紫絲帶獎肯定。
台中地檢署今天發布新聞稿，紫絲帶獎為保護服務工作的最高榮譽，涵蓋家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒少保護、老人保護及身心障礙者保護等六大領域。衛生福利部每年甄選表揚在婦幼及弱勢保護領域具卓越貢獻的個人與團隊。
衛生福利部今天舉行第11屆「紫絲帶獎」頒獎典禮，婦幼專組檢察官陳祥薇獲頒紫絲帶獎。陳祥薇近年專注偵辦網路性影像犯罪。民國110年起，陳祥薇接獲檢舉信函後展開追查，3年接連破獲Telegram「SCP」群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等重大案件。
陳祥薇指揮警方持續溯源追查偷拍影像製作者、兒少性影像散布者、賣家及買家，113年7月至8月間，統籌全台掃蕩行動，共查獲441名被告，包含誘騙未成年少女拍攝性影像集團成員及長期竊錄影片犯嫌。
截至113年10月底，累計起訴13名被告、緩起訴247名被告，一舉瓦解全台最大的色情網路論壇「創意私房」，有效遏止網路性剝削蔓延。（編輯：謝雅竹）1141108
