破獲地下兵工廠有功 蔡勝安奪警光獎反黑肅槍優等

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】內政部警政署2日下午舉行「114年國家警光獎頒獎典禮」，表彰全國在治安維護與犯罪偵查上表現卓越的警察人員。今年表揚名單中，北港警分局偵查佐蔡勝安榮獲「反黑肅槍類第五名（優等）」個人獎項，實績突出，備受各界肯定。

典禮由警察之友總會理事葉力誠頒授獎座，象徵對基層員警辛勤付出最直接的肯定。頒獎後，雲林縣警察局局長黃富村及縣議員蔡孟真隨即前往北港警分局為蔡勝安貼紅榜，肯定他在反黑肅槍工作中的傑出表現，並向其致賀。

廣告 廣告

蔡勝安今年最具代表性的戰功，即成功偵破水林鄉地下兵工廠案。他與偵查團隊透過情資研析鎖定目標，並在執行搜索時查扣大量非法槍械、子彈與改造設備。警方深入追查後發現，主嫌具鐵工專業背景，長期以來以自製與改造槍枝牟利，使非法槍械流入社會，危害治安。該案成功瓦解非法槍械供應源，對地區治安具有重大意義。

蔡勝安在受訪時表示，榮耀並非一人之功，而是整個分局團隊共同努力的成果。他感謝長官支持與同仁信任，並承諾未來將持續在偵查崗位發揮專業，為守護社會安全貢獻力量。（照片／北港警分局提供）