破獲外籍車手集團 竹市警打詐績效獲全國丙組冠軍





新竹市警察局5日公布 114 年 12 月份詐欺案件受理現況。據統計，本月全市受理詐欺案共355件，財損金額約新臺幣2億零82萬元，與去年同期相比，受理件數下降8.5%，財損金額更大幅減少44.18%。另統計114年度詐騙案件數及財損金額，與113年度相比更分別減少10.48%及27.85%，整體趨勢顯著下降，顯證近年積極推動的各項防詐措施與精準攔阻機制已逐步發揮實質成效，有效守護市民財產安全。

此外，新竹市警察局在執行114年第4次「全國同步打詐專案行動」中表現卓越，榮獲丙組第1名之佳績。專案期間，本局發揮強大偵查能量，共計偵破22件詐欺集團案、緝獲嫌犯 120人，並查扣不法所得逾5,100萬元。

近期警方偵辦發現，詐欺集團呈現吸收外籍人士之趨勢。第一分局於偵辦提領車手案時，鎖定一以馬來西亞籍人士為主之車手集團；該集團在馬國以「高薪打工」為餌吸收成員，並利用觀光簽證入境遂行詐騙，短期內累計提領數額高達數百萬元，該集團流竄於全台旅社，企圖利用短期居留及無固定住所之特性規避查緝，增加警方偵辦難度。

針對本案，市警局運用大數據科技分析，精確鎖定詐欺提領熱點與高風險時段，成功瓦解嫌犯刻意挑選人潮眾多商場作為掩護之犯罪模式。本案在蒐集相關事證後，立即報請臺灣新竹地方檢察署指揮偵辦。經專案小組佈署伏擊，順利緝獲馬來西亞籍車手現行犯，並循線追查出潛伏於旅社及企圖搭機出境之共犯共5人，新竹地方法院裁定全數羈押禁見，有效防堵犯嫌潛逃出國，並保障受害民眾後續司法求償權益。

新竹市警察局長許頌嘉指出，近期詐騙手法結合時事，出現假「普發現金」的詐騙案，詐騙集團假冒165專線人員，謊稱民眾證件遭盜辦門號，作為發送「普發現金」假簡訊使用，進而以涉及洗錢防制法需監管帳戶為由，利用民眾恐慌心理騙取帳戶，將存款盜領一空。

