破獲毒品分裝場 警緝獲4公斤毒品卡西酮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
高雄市苓雅警分局員警，日前接獲販賣毒品情資，經連日探訪偵查，抽絲剝繭向上溯源，循線鎖定了1名48歲鐘姓男子。苓雅警分局表示，員警追查發現，鐘嫌藏匿於岡山地區，利用透天厝作掩護，進行毒品分裝。前（10）日晚間循線上門查緝，除當場逮獲鐘嫌，也起獲毒品卡西酮4000餘公克、海洛因2小包及安非他命1小包等。
苓雅警分局表示，偵查隊員蒐證完竣，前天晚間8時55分左右，循線在岡山區將鐘男成功拘提到案，現場查扣毒品卡西酮4000餘公克、海洛因2小包及安非他命1小包及封口機、攪拌機、磅秤、夾鏈袋等分裝工具。由於鐘嫌分裝及販售毒品不法行為明確，全案訊後，昨天已依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，後續將持續溯源追查毒品來源與供應鏈，以斷絕毒品危害。
苓雅警分局呼籲，毒品對人體傷害甚鉅，民眾切勿因一時好奇而接觸毒害。將秉持「向上溯源、向下阻斷」查緝策略，積極打擊毒品犯罪，展現維護社會治安的堅定決心。
照片來源：高雄市警方提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
監察院平反鄭文逸案 最高法院前院長吳燦：無害瑕疵不能無限擴張
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
貝克漢星光大道摘星⋯隱藏版「家族成員」驚喜現身竟是阿湯哥！ 勾30年熱血回憶
傳奇球星大衛貝克漢（David Beckham）正式在好萊塢星光大道留名！他於本週五（12日）出席了專屬他的「摘星」揭幕儀式，正式進駐這個象徵娛樂界最高榮譽之一的歷史步道。當天現場星光熠熠，除了愛妻維多利亞（Victoria Beckham）與多位兒女盛裝出席，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也以多年摯友的身分驚喜現身，甚至被戲稱為當天的「榮譽家族成員」。
蔣萬安喊廢監察院 近2萬人網路投票驚人一面倒！
總統府11日公布29監委被提名人名單，台北市長蔣萬安12日公開主張應廢除監察院，並建議國民黨、民眾黨立法院黨團全數否決人事案，以凍結監察院運作後再推動修憲。網路媒體YouTube針對「蔣萬安喊『廢除監察院』，請問你贊成嗎？」進行網路投票，截至今（13）日上午9時許，結果顯示高達77%網友贊成廢除；僅20%不贊成。
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆
三重汽車失控撞電桿！44歲駕駛恍神超ㄎ一ㄤ 快篩愷他命陽性又是毒駕
12日下午，新北市三重區三和路二段附近，44歲黃姓男子駕駛自小客車，不明原因突然自撞路邊電桿，警方獲報後趕抵現場，發現黃男雖未受傷，但精神卻非常恍惚，因此立即實施唾液篩檢，測試結果呈毒品愷他命陽性反應，隨即將他帶回偵訊，訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦，並依規定製單舉發查扣車輛。
高虹安被害慘了！他驚覺「法條不對勁」：命運被檢察官掐住
即時中心／陳奕劭報導立法院昨（12）日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。對此，台灣青年民主協會理事張育萌指出，民眾黨立委許忠信一意孤行惡搞通過「高虹安條款」，卻反而把高虹安的命運交到他們口中萬惡的檢察官手上。他感嘆，藍白真的是法盲，到底怎麼想出這種天才法條？
全國模範女警帥氣開球 高雄刑大攜手台鋼雄鷹歡慶警察節
【記者 宋祥霖／高雄 報導】 為慶祝115年警察節，感謝警察同仁長期維護社會治安及守護市民安全的辛勞付出，高雄
一度賠百萬！洪都拉斯昔押房買500張股票 「暴跌剩6元」反轉結局曝
男星洪都拉斯耕耘演藝圈多年，上遍各大節目，拍了不少戲劇作品，然而年輕的時候，他曾因為演藝工作很常有一餐沒一餐，決定投資股票賺錢，不僅曾遇到詐騙分析師，甚至曾拿房子抵押用一張10幾塊錢的價格買進500張銀行股，沒想到這檔股票卻一路跌到6塊，讓夫妻倆徹夜難眠，最後雖迎來「驚人反轉」。但他也提醒，千萬別將所有資金放進同個籃子，他的故事也值得近日沈淪股海「四貸同堂」的投資者借鏡。
台廠記憶體第3家！這「指標股」籌資280億元 跟進南亞科、群聯搶食AI大餅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導繼記憶體指標大廠南亞科（2408）、群聯（8299）完成募資案後，台灣第3家記憶體廠力積電（6770）近日也宣布透過發行海外存託...
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
警察停車場嬉鬧「拔槍互瞄」！意外擊中同僚遭開除 離譜畫面曝光
帕薩迪納警察局長哈里斯（Gene Harris）表示，開槍員警為阿拉托雷（Roy Alatorre）。中彈員警肩膀受傷後送醫治療，目前已康復，並持續在警局任職。根據警方公布的影片，事發於去年9月。畫面顯示，一名員警先將配槍拔出，並指向坐在巡邏車內的另一名員警，隨後再將槍枝收回槍...
赴日血拚注意！旅遊達人曝「登機禁帶清單」 帶錯當場就沒收
日本是許多人喜愛的旅遊國家，不少旅客都會趁機購買家電、廚具等商品帶回台灣。不過，若不清楚航空公司的相關規定，可能在機場安檢時遭到沒收。對此，旅日達人林氏璧分享飛航安全相關規範，提醒民眾出國購物前務必先了解規定，以免影響旅程。
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
回收場驚見不明包裹 拆開竟是人體斷肢！南韓警追身分
回收場驚見不明包裹 拆開竟是人體斷肢！南韓警追身分
周興哲《歌手2026》慘遭淘汰！ 台上唱跳不夠猛被調侃「老實人跳舞」
中國大陸歌唱競技綜藝《歌手2026》自開播以來便話題不斷。在最新一期的月度決賽中，令人始料未及的是，向來以深情療癒嗓音著稱的台灣「情歌王子」周興哲，在此次決賽中大膽突破自我、首次挑戰唱跳舞台，卻依然未能擄獲大眾評審的心，最終慘遭淘汰。隨著哈林（庾澄慶）、魏如萱與周興哲接連遭到淘汰，目前舞台上，台灣歌手僅剩下傳奇美聲齊豫一人獨自苦撐。
老屋想解套1／桃園蘆竹旺族內戰！ 鐵皮古宅竟成歷史建築
6月2日下午，記者跟隨林子壽與林氏宗親抵達慎德居，慎德居建於1914年，是傳統「一堂二橫」客家夥房，採用鵝卵石興建基礎、土墼磚與紅磚起建屋身，福州杉與紅瓦等建材興建房頂，本該是樸實典雅、古色古香，如今竟滿地雜物，加上天花板上超大蜘蛛網，以及用建築物上覆蓋的紅色...
曾和傅子純結拜！王瞳獻唱〈城裡的月光〉哽咽哭了...「崩潰畫面」曝光
男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。王瞳日前和霸氣樂團登台演出，在麗星郵輪上演唱〈城裡的月光〉獻給傅子純，感性說道：「我相信人生的道路上，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，一些無常就是日常，但我們可以用一顆勇敢的心坦然接受」，不過她唱到一半情緒潰堤，一度哭到唱不下去，讓全場陷入一陣鼻酸。宋亭誼報導
《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝
三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。蔡維歆
高雄驚傳爆炸聲！火災濃煙滾滾如地獄場景 市府出手了重罰工廠五百萬
即時中心／高睿鴻報導高雄今（12）晚不安寧！大約晚間7點多，岡山區本工五路有間處理廢棄物工廠，突然傳出重大火警，火勢一度燒得極為猛烈；現場不僅出現亮到刺眼的大範圍火光，且黑煙滾滾，甚至還傳爆炸聲，宛如地獄場景。據悉，環保局當時是透過雲端監控系統發現黑煙，經查，確認為工廠倉庫區釀災，由於現場有太空袋、重油等助燃物，火勢不僅迅猛，且還出現明顯粒狀污染物。據悉，高雄市環保局進行空污檢測後，確定裁罰工廠500萬並勒令停工。