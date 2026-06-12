破獲毒品分裝場 警緝獲4公斤毒品卡西酮

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

高雄市苓雅警分局員警，日前接獲販賣毒品情資，經連日探訪偵查，抽絲剝繭向上溯源，循線鎖定了1名48歲鐘姓男子。苓雅警分局表示，員警追查發現，鐘嫌藏匿於岡山地區，利用透天厝作掩護，進行毒品分裝。前（10）日晚間循線上門查緝，除當場逮獲鐘嫌，也起獲毒品卡西酮4000餘公克、海洛因2小包及安非他命1小包等。

苓雅警分局表示，偵查隊員蒐證完竣，前天晚間8時55分左右，循線在岡山區將鐘男成功拘提到案，現場查扣毒品卡西酮4000餘公克、海洛因2小包及安非他命1小包及封口機、攪拌機、磅秤、夾鏈袋等分裝工具。由於鐘嫌分裝及販售毒品不法行為明確，全案訊後，昨天已依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，後續將持續溯源追查毒品來源與供應鏈，以斷絕毒品危害。

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苓雅警分局呼籲，毒品對人體傷害甚鉅，民眾切勿因一時好奇而接觸毒害。將秉持「向上溯源、向下阻斷」查緝策略，積極打擊毒品犯罪，展現維護社會治安的堅定決心。

照片來源：高雄市警方提供

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