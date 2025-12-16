破產重整賣給中資 美iRobot股價暴跌七成

號稱「掃地機器人祖師爺」的美國iRobot，由於多年來財務狀況不佳，加上面臨中國品牌競爭，近期宣布破產重整，將公司賣給中國深圳的杉川機器人，從美國品牌變成中資企業。市調機構統計，今年前三季，全球掃地機器人出貨量為1742萬台，其中前五名都由中國品牌包辦。

號稱「掃地機器人祖師爺」的美國iRobot，多年來財務狀況不佳，加上面臨中國品牌競爭，近期宣布破產重整，將公司賣給中國深圳的杉川機器人。（圖／iRobot YT）

掃地機器人的祖師爺--美國 iRobot，驚傳聲請破產保護、股票下市。其中一項重整協議，就是把公司控制權，賣給主要代工廠兼債權人，位於中國深圳的杉川機器人公司，iRobot 從此美資變中資。

廣告 廣告

大陸央視新聞指出，公司預計將於 2026 年 2 月前，完成破產保護、重組並退市的程序。

歷史 35 年的 iRobot，是由三位麻省理工學院工程師一手打造，最初專攻國防太空領域。後來在 2002 年，推出全球第一台掃地機器人，創下銷售熱潮。不過近年中國品牌功能進階、價格便宜，加上美國對越南課徵關稅，拉高產品價格，成了壓垮 iRobot 的最後一根稻草。

大陸央視新聞表示，掃地機器人前置的 AI 攝像頭和激光（雷射）傳感器，就像掃地機的眼睛一樣，能準確識別出台階的高度，然後通過機械足直起急升，就可以輕鬆地躍過 8 厘米（公分）高的雙層台階。

過去掃地機器人底盤多半使用抹布，容易越拖越髒；現在大陸品牌的掃地機器人，多改為滾筒設計，還能自行清潔。知名品牌包括石頭科技、小米、科沃斯、追覓、海爾，現在連無人機龍頭大疆，都加入戰局。

科沃斯廣告指出，全新高密度尼龍絲滾筒，輕鬆應對頑固汙漬，配合實時滾筒自清潔，告別以髒拖髒。

調研機構 IDC 最新發布今年第三季全球智能家居設備市場追蹤報告，中國品牌包辦全球出貨量前五名。石頭科技以 378.8 萬台穩居榜首，出貨 245.3 萬台的科沃斯排行第二，顯示全球掃地機器人市場，現在由中國品牌獨領風騷。

更多 TVBS 報導

iRobot聲請破產！掃地機器人始祖 股價暴跌逾70%

知名掃地機器人iRobot爆財務危機 欠中國代工廠逾百億

不敵價格戰！掃地機器人始祖iRobot申請破產 深圳工廠將收購

iRobot宣告破產！亞馬遜曾想收購遭擋 創辦人嘆：三輸悲劇

