破產、離婚又喪母！徐亨嘆「活得好累」 沉痛喊：現在只剩努力還債

徐亨深夜發文，感嘆活著只剩下還債。（翻攝自臉書徐亨-鐵粉團隊-鐵亨團）

資深演員徐亨近年鮮少出現在螢光幕前，昨（12日）深夜他在社群平台發文，吐露自己這些年經歷破產、重病、離婚（且淨身出戶）、母親離世等人生低谷，感嘆「人生所有最坎坷的事都被我碰到了」，並坦言如今「活著的意義，只剩努力還債」。字字句句透露出無奈與心酸，引起不少網友關心。

徐亨在文中感嘆，自己最熱愛的演藝工作如今幾乎斷炊，「完全沒通告，已經好久沒有演藝工作了」，他指出，如今是全面性的網路自媒體時代，「網紅賺的都比藝人多，廣告也大量湧入網路，時代真的變了！」對此他也坦言，自己正在嘗試各種方式尋找生存之道。

他最後寫下：「這年頭要生存，真的是全面性的不容易！活得好累，但是又何奈，無可奈何……只能一直為自己加油打氣，努力的活著，加油吧！」不少粉絲留言為他打氣，盼他能早日走出低潮、再度重返舞台。

不少網友留言替他打氣，「有能力的人應該給影帝，雪中送炭，我始終支持相挺有才華的人，徐亨大哥，你是最棒的，無論如何，一定要繼續撐下去！相信自己！」「亨哥加油」「最糟的都過去了，未來肯定會越來越好」。

