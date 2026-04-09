破百人就醫！高雄春捲案患者檢出「沙門氏桿菌」 醫揭5類人要警惕

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【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】高雄市正義市場一春捲攤疑似發生食物中毒事件，高雄市衛生局6日表示，12名患者檢出沙門氏桿菌感染陽性，截至8日上午8時已累計173人就醫。經綜合研判屬食品中毒事件，該攤商販售涉重大食安風險，目前累計共裁罰新台幣144萬元、勒令停業7日。沙門氏桿菌為食品中毒案件常見元兇，林口長庚臨床毒物中心顏宗海主任指出，一般民眾若不慎感染，多出現噁心、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎症狀，孕婦、幼兒、長者、慢性病、重大疾病患者等族群則應警惕敗血病風險。

初步檢驗結果出爐 12人為沙門氏桿菌陽性

衛生局於6日指出，已於5日依法命業者停業7天，待複查合格後方可復業，持續追查食材來源、製程及供應鏈，以釐清污染來源及責任歸屬。其中高雄長庚醫院於4日至5日收治多名個案，初步檢驗結果顯示12人為沙門氏桿菌陽性。沙門氏菌潛伏期通常為6至72小時，本案截至今8日上午8時止，統計因症就醫人數新增16人，累計173人，最後發病日為4月6日，目前各醫療院所收治的患者病況穩定，經治療後逐步恢復中。

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衛生局表示，經蒐集相關患者就醫情形、飲食史及檢驗結果等流行病學調查綜合研判，並檢出致病原菌，屬食品中毒，將依《食品安全衛生管理法》加重裁罰108萬元。然而，調查過程中發現，業者最初未完整說明春捲實際食材，僅稱包含蔬菜、香腸、豆干等，經調查確認還有蛋品與肉絲，涉有刻意隱匿、規避妨礙調查情形。衛生局再依相關規定加罰36萬元，累計裁罰達144萬元，並移送高雄地方檢察署指揮偵辦。

沙門氏桿菌多釀急性腸胃炎 高風險族群警惕重症

顏宗海主任指出，沙門氏桿菌為革蘭氏陰性細菌，尤其容易污染蛋類與肉類製品，也可能出現在豆製品等蛋白質含量較高的食品，因此都應煮熟再食用。其潛伏期相對較短，約為6至72小時，平均約18至36小時，民眾通常能聯想和回溯可疑飲食來源，有助疫調釐清致病原因。多數患者會出現急性腸胃炎症狀，如噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉及發燒等，一般使用腸胃炎相關藥物治療。

不過，若是孕婦、幼兒、長者，以及慢性腎臟病、肝硬化等慢性病，或是癌症等重大疾病患者，通常免疫力較弱，感染後可能進一步引發敗血症或器官衰竭，需住院接受抗生素療程。雖整體死亡率低於1%，但提醒高風險族群仍應警惕。

避開「危險溫度帶」 醫籲落實飲食衛生4原則

隨著氣溫逐漸升高，食物容易腐敗，民眾也應提高對食安的重視。顏宗海主任強調，要預防沙門氏桿菌、仙人掌桿菌、大腸桿菌等的感染，首先要避免食物長時間處於細菌易繁殖的「危險溫度帶」，也就是7℃至60℃之間。熟食應在1至2小時內食用完畢，若需保存應立即冷藏；再次食用時，則須加熱至70℃以上，才能有效殺菌。

顏宗海主任提醒，無論是業者或民眾，日常應落實4大飲食衛生原則，包括熟食勿置於室溫超過2小時、保持廚房環境清潔、避免生熟食交叉污染，以及確保食材徹底加熱、盡量不要吃生食。

衛生局：出現症狀儘速就醫 保留2物以利疫調

衛生局表示，民眾選購潤餅、春捲等即食食品時，應留意業者作業環境與食材保存狀況，避免食用來源不明或久置常溫、未妥善保存的食品。若出現疑似食品中毒症狀，應儘速就醫，並保留相關單據與剩餘食品，以利後續疫調及求償。若消費爭議無法協調處理，可撥打1950專線向市府消費者服務中心申訴和尋求協助。

以本案為例，春捲包含豆芽菜、豆干、蛋絲、肉品、花生粉等眾多配料，顏宗海主任表示，業者也應留意食材勿長時間置於常溫，若條件允許建議冷藏保存為優先，以保障食品安全。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68157

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