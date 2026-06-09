破百公斤「喪屍煙彈」原料闖關 橋頭悍檢攔截20億毒品入台獲表揚

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破百公斤「喪屍煙彈」原料闖關攔截20億元毒品入台，橋頭悍檢李侃穎（左一）今獲行政院表揚，並與法務部長鄭銘謙（右一）同框。橋檢提供

行政院今（9）日舉辦第14波安居緝毒專案表揚典禮，橋頭地檢署檢察官李侃穎因連破跨境空運百公斤依託咪酯走私案及近年最大規模大麻栽種場兩大案，表現超亮眼，榮獲行政院頒發「安居緝毒專案有功人員」獎項。

今年農曆春節期間，有運毒集團企圖冒用高雄知名化工公司的名義，以合法化學品掩護毒品入境，橋頭地檢署檢察官李侃穎據報後立即指揮保三總隊、航警局高雄分局及高雄關組成專案小組，鴨子划水蒐集情資，並於今年3月20日拂曉出擊，先逮捕負責報關收貨的潘姓犯嫌，隨後向上溯源，一舉將幕後主導的鄭姓主嫌緝捕到案。

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據了解，專案小組在現場查扣高達100公斤的二級毒品「依託咪酯」，這批毒品流入市面約可製成100萬顆俗稱「喪屍煙彈」的電子煙彈，黑市價值已喊到20億元，萬一流入市面，將對社會治安與國人健康造成毁滅性打擊，目前全案經偵查終結，已依違反毒品危害防制條例提起公訴。

在如火如荼偵辦喪屍煙彈毒品走私案之際，李侃穎檢察官「蠟燭兩頭燒」，另指揮調查局與警方跨域合作，於今年3月26日同步搜索高雄旗山及屏東來義，一舉瓦解由蕭姓及法國籍余姓被告設立的「全套無塵室」大型大麻栽種工廠，現場起獲大麻高達1565株、大麻煙草6.18公斤與犯罪所得現金數十萬元，為近年來國內查獲規模最大的大麻植栽場。

橋頭地檢署檢察長郭景東強調，面對依託咪酯與大麻毒品年輕化趨勢，地檢署將持續跨機關合作落實「向上溯源、向下刨根」策略，積極全面瓦解毒品供應鏈。



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