破百艘！路透社曝中國艦艇大量現蹤東亞海域 疑演練「拒止行動」

路透社今日（12/4）引述4名知情人士和情報報告指出，中國正在東亞海域部署大量海軍艦艇及海警船，最多一度超過100艘船隻，而這是北京至今最大規模的海上武力展示。儘管正處於軍演繁忙的時期，但共軍並未正式宣布任何大型演習計畫。

此次中國軍事活動升溫正值中日關係陷入外交危機之際。日本首相高市早苗上月表明，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，總統賴清德亦宣布增加400億美元國防預算對抗中國，此舉已激怒北京當局。

該地區4名安全官員透露，中國船艦集結的範圍涵蓋黃海南部海域、東海，並延伸至有爭議的南海以及太平洋海域。特定國家的情報報告亦詳述了此次部署，截至週四上午，相關海域有超過90艘中國船隻活動，較本週稍早的超過百艘船隻有所減少。

知情人士稱，此次行動規模已超過中國去年12月引發台灣提升警戒級別的大規模海軍部署行動。路透社去年12月9日引述我高階安全官員指出，中國在台灣周遭海域，以及東海、南海部署近90艘海軍與海警艦艇，當中約三分之二為軍艦，規模更勝當年共軍舉行的兩次「聯合利劍」軍演。

國安局長蔡明彥週三表示，11月到12月本就是中共軍演熱期，並透露截至當天上午，中國在西太平洋有4支海軍編隊活動，我方正密切監控。至於中國是否可能在今年底前針對台灣舉行新演習？他則回應說：「基本上料敵從寬，不排除任何可能性。」

知情官員表示，北京自11月14日召見日本大使抗議高市早苗的涉台言論後，已開始向該區域派遣比平時更多的船艦。「此舉遠超中國國防需求，為各方製造風險」，他還稱北京透過這項「史無前例」的部署，測試區域各國的反應。

日本自衛隊則拒絕具體評論中國軍事動向，但表示沒有對11月14日後中國海上活動「急劇」增加進行評估。「儘管如此，我們認為中國軍方正尋求透過強化海軍實力，提升其在更遠的海空域執行任務的能力。」

知情人士還指出，除戰機外，部分中國艦艇在該區域對外國船隻進行模擬攻擊，並演練「拒止行動」，旨在衝突爆發時阻止外部勢力增援。但兩名知情人士表示，目前還不認為中國此次部署存在重大風險，其中一人認為：「這是一次大規模行動，但顯然只是例行演習。」

然而，根據第一名官員以及情報報告指出，中國在台海周邊的艦艇數量並未顯著增加。

中國上次在台海周邊進行的命名軍事演習是今年4月舉行的「海峽雷霆-2025」行動。中國從未證實去年12月在大規模海軍活動期間曾舉行演習。

